Chivalry 2 công bố trailer giới thiệu tính năng chơi chéo

Chivalry 2 sẽ ra mắt vào ngày 8.6.2021 và những người đặt trước có thể truy cập vào bản beta bắt đầu từ ngày 23.4 đến ngày 26.4. Bản beta cũng sẽ có tính năng chơi chéo giữa PC, PlayStation 4 /5 và Xbox One / Xbox X/S. Đoạn trailer đã thể hiện lối chơi hoành tráng với những khoảnh khắc thú vị, bao gồm cả những con gà rực lửa bị ném làm vũ khí và người chơi bị phóng bằng máy bắn đá.

Bản Chivalry gốc không được đánh giá cao trên Metacritic, vì vậy có thể là một quyết định khôn ngoan khi nhà phát triển dành thời gian chăm chút cho phần tiếp theo. Trên hết, trò chơi có yếu tố cạnh tranh gay gắt, vì nhiều người so sánh trò chơi với For Honor của Ubisoft . Tuy nhiên lần này Chivalry 2 sẽ không đối đầu với For Honor vì đây là một tựa game mới và vì vậy sẽ có cơ hội trở nên nổi bật.