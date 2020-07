Update đầu tiên của Ghost Of Tsushima bổ sung độ khó 'khủng'

Dù sản phẩm đã ở trạng thái tốt, nhưng chỉ hơn 10 ngày sau thời điểm phát hành chính thức, Sucker Punch đã ra mắt bản Update đầu tiên với nhiều thay đổi đáng kể. Cụ thể, bản cập nhật 1.05 sẽ thay đổi/bổ sung Ghost Of Tsushima như sau:

- Thêm độ khó Lethal: Tăng sát thương vũ khí của cả Jin Sakai lẫn đối thủ; Đối thủ sẽ phát hiện Jin Sakai dễ dàng hơn; Đối thủ sẽ tấn công vũ bão hơn; Giảm thời gian "canh" đỡ đòn và né.

- Thêm chế độ Lower Intensity Combat: Hầu hết đòn đánh của kẻ địch (kể cả những đòn vốn không thể cản phá trước đây) đều có thể đỡ bằng L1; Kẻ địch sẽ có quãng nghĩ sau mỗi lần ra chiêu; Combo của Brutes (những kẻ địch "to con" nhất game) có thể bị ngắt chiêu bằng đòn đánh lực mạnh; Kẻ địch sẽ không tấn công khi bạn đang hồi máu; Kẻ địch sẽ phản ứng chậm hơn khi phát hiện bạn trong lúc lén lút.

- Tăng kích cỡ chữ: Người chơi có thể tăng kích cỡ Font chữ, lên mức 150% so với hiện tại.

- Có thể bật/tắt hiển thị tên người nói khi hội thoại.

- Có thể thay đổi màu Font chữ phụ đề (vàng, xanh biển, đỏ, xanh lá).

- Sửa một số lỗi vặt trong trò chơi.

Có thể thấy, mục đích của Sucker Punch trong bản update 1.05 chính là khiến Ghost Of Tsushima trở nên phù hợp với nhiều đối tượng game thủ hơn, đồng thời giúp người chơi có thể tùy biến sâu trải nghiệm của riêng mình. Ngoài ra, với tốc độ cập nhật và nâng cấp này (cộng với thành công về mặt doanh thu của Ghost Of Tsushima), chúng ta có thể kỳ vọng vào nhiều bản cập nhật hơn sẽ xuất hiện trong tương lai, nhất là tính năng rất được mong đợi New Game Plus.