Vận động viên đoạt HCV tại Olympic 2020 gây chú ý với dây chuyền trong The Witcher

Khi một vận động viên đoạt HCV tại Olympic 2020 lên khán đài để nhận giải thưởng, cô ấy đã lọt vào mắt xanh của các game thủ The Witcher với dây chuyền độc đáo.

Theo đó tại buổi lễ trao huy chương cho nội dung 10 mét súng ngắn hơi, người chiến thắng huy chương vàng đã gây xôn xao cộng đồng game khi cô đeo một món đồ trang sức mang tính biểu tượng được cho là huy chương của Trường Mèo gần đây nhất đã xuất hiện trong The Witcher 3.

Món đồ trang sức đặc biệt đó từ lâu đã được coi là một trong những vật phẩm biểu tượng của dòng game The Witcher và cả loạt phim The Witcher trên Netflix . Những chiếc vòng cổ này đã được các game thủ cực kỳ yêu thích và săn lùng, và khi vận động viên Vitalina Batsarashkina đại diện cho Nga giành được huy chương vàng thứ hai liên tiếp trong sự kiện bắn súng thể thao đã làm cho các game thủ “phát rồ" vì hoá ra cô cũng là một game thủ yêu thích The Witcher.