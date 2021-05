Crimson Desert sẽ là một dự án cực kỳ khác biệt so với Black Desert Online và The Witcher 3

Tại lễ trao giải The Game Awards năm ngoái, trong số tất cả các thông báo thú vị khác thì tiết lộ đặc biệt thú vị đến từ nhà phát triển Pearl Abyss của Hàn Quốc . Được biết đến với MMO Black Desert Online nổi tiếng, Pearl Abyss cũng đang phát triển một tựa game nhập vai hành động một người chơi có tên là Crimson Desert . Sau đoạn trailer đậm chất điện ảnh và gameplay ấn tượng về mặt hình ảnh, nhiều người đã ngạc nhiên với phần đầu của trò chơi. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là Crimson Desert sẽ ra mắt vào mùa đông năm 2021, chỉ một năm sau trailer đầu tiên của nó. Nhiều người đã so sánh Crimson Desert với một game nhập vai thế giới mở ấn tượng khác, cụ thể là The Witcher 3 : Wild Hunt của CD Projekt Red

So sánh đó không hoàn toàn sai, nhưng rõ ràng là Crimson Desert có nhiều điểm khác biệt so với The Witcher 3. Khác với khuôn khổ chung của một nhân vật có quá khứ rắc rối, thế giới và lối chơi rất khác biệt trong Crimson Desert. Cho dù đó là thế giới rộng lớn và chi tiết, những ngục tối, hay phong cách chiến đấu khoa trương và hoành tráng hơn nhiều, Crimson Desert có lối di chuyển và lối chơi rất khác so với Black Desert Online.