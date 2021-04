Among Us sắp có mặt trên PS4 và PS5 cùng với skin With Ratchet & Clank

Ngày phát hành cụ thể cho Among Us trên PS4 và PS5 vẫn chưa được tiết lộ, nhưng dự kiến game thủ sẽ có thể trải nghiệm tựa game này trên PlayStation vào cuối năm nay. Khi Among Us xuất hiện trên PS4 và PS5 vào năm 2021 sẽ mang đến một số nội dung độc quyền của PlayStation bao gồm một skin dựa trên nhân vật chính Ratchet & Clank Ratchet, một chiếc mũ trông giống như tai của Ratchet và một con vật cưng trông giống như Clank, bạn đồng hành của Ratchet. Không rõ liệu nội dung này sẽ đi kèm với phiên bản PlayStation của trò chơi hay nó sẽ cần phải được mua riêng, vì vậy người hâm mộ sẽ phải chờ đợi để biết thêm thông tin.

Thông tin này được công bố trong sự kiện PlayStation State of Play mới nhất, ngoài ra còn có thông tin về ngày phát hành trên PS4 và PS5 của Subnautica: Below Zero, nhưng chủ yếu tập trung vào trò chơi độc quyền PS5 sắp tới là Ratchet & Clank: Rift Apart.

Tương tự như phiên bản Xbox của Among Us, phiên bản PS4 và PS5 hiện chưa có lịch trình ra mắt cụ thể trong năm 2021. Among Us cũng sẽ có Game Pass khi ra mắt Xbox, vì vậy có lẽ Sony sẽ phát hành dưới dạng một trò chơi PlayStation Plus miễn phí.