Song of Horror sẽ ra mắt trên PS4 và Xbox vào tháng tới

Song of Horror sẽ ra mắt trên PlayStation 4 và Xbox One vào cuối tháng 5, đây là một tựa game kinh dị lấy cảm hứng từ Resident Evil gốc.

Trong thể loại game kinh dị, hiện nay cộng đồng đang tập trung sự chú ý vào Capcom khi Resident Evil Village đang cận kề ngày ra mắt. Tuy nhiên, có rất nhiều game kinh dị nhỏ hơn có chất lượng tốt ngang với những tựa game trị giá hàng triệu USD điển hình là Song of Horror.

Được phát triển bởi Raiser Games, Song of Horror là một game kinh dị sinh tồn sẽ có mặt trên PS4 và Xbox One vào cuối tháng 5. Đã được phát hành trên PC vào năm 2019, trò chơi lấy cảm hứng từ một số tác phẩm kinh điển trong thể loại kinh dị chẳng hạn như Resident Evil, Silent Hill và Fatal Frame

Từ cảnh mở đầu gợi nhớ những thứ như trong bản gốc Alone in The Dark hoặc một con búp bê bị nguyền rủa có khả năng lấy cảm hứng từ những thứ như Tháp Đồng hồ, có vẻ như tựa game muốn gợi lên cảm giác hoài cổ. Trò chơi tìm cách pha trộn giữa lối chơi kinh dị kiểu cũ với phong cách đồ hoạ hiện đại.

Cốt truyện Song of Horror xoay quanh sự biến mất của nhà văn Sebastian P. Husher và người chơi vào vai biên tập viên của Husher để tìm kiếm nơi anh ta ở, và phát hiện ra một thực thể đen tối được gọi là The Presence. Song of Horror thực sự là một viên ngọc quý chưa được nhìn nhận đúng trong vài năm qua.