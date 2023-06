Gần 100 cảnh sát triệt phá đường dây cho vay nặng lãi và đánh bạc

Ngày 13.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an H.Hà Trung vừa huy động gần 100 cảnh sát tham gia triệt phá, đồng loạt bắt giữ 27 nghi phạm trong đường dây cho vay nặng lãi và đánh bạc.



Lực lượng Công an H.Hà Trung tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của các nghi phạm CÔNG AN THANH HÓA

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa mới công bố danh tính 10 trong số 27 nghi phạm, gồm: Lại Thế Phát (47 tuổi), Lại Thế Đạt (23 tuổi, là con trai của Phát, cùng ngụ xã Hà Bình, H.Hà Trung), Mai Thế Sáng (55 tuổi), Vũ Thị Liên (50 tuổi, là vợ của Mai Thế Sáng, cùng ngụ xã Hà Ngọc, H.Hà Trung), Trình Trung Hoàn (35 tuổi, ngụ xã Hà Châu, H.Hà Trung), Vũ Thị Nển (55 tuổi, ngụ TT.Hà Trung), Trịnh Ngọc Hiếu (39 tuổi, ngụ xã Hà Đông, H.Hà Trung), Trịnh Xuân Hoàng (29 tuổi, ngụ xã Lĩnh Toại, H.Hà Trung), Nguyễn Xuân Mạnh (45 tuổi, ngụ xã Hà Lai, H.Hà Trung), và Nguyễn Văn An (52 tuổi, ngụ TT.Hà Trung).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Hà Trung, các nghi phạm trên đã câu kết thiết lập thành đường dây cho vay nặng lãi. Thủ đoạn hoạt động tạo vỏ bọc là mở các cửa hàng tạp hóa nhỏ để che mắt cơ quan chức năng, nhưng bên trong các nghi phạm sử dụng ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để liên lạc với nhau, cùng nhau điều hành việc cho vay tiền.

Tính từ năm 2022 đến tháng 6, đường dây cho vay nặng lãi này đã cho hàng chục người dân trên địa bàn H.Hà Trung vay tiền, với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, qua đó thu lời bất chính hàng tỉ đồng.

Riêng về hoạt động đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề, Công an H.Hà Trung xác định Nguyễn Văn An là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây. Tính đến khi bị bắt, hoạt động đánh bạc do Nguyễn Văn An cầm đầu đã có số tiền giao dịch lên tới 5 tỉ đồng.

Khi tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng cho vay, ô tô, giấy mua bán xe và sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi và đánh bạc.

Công an H.Hà Trung đang điều tra, làm rõ vụ án.