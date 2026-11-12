Gần 1.300 công nhân, kỹ sư 'chạy đua' dưới nắng nóng nối đường ray LRT phục vụ APEC

Cuối tháng 10, công trường tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc rộn tiếng máy hàn, tiếng kim loại va chạm. Các mũi thi công hầm, cầu, nhà ga và lắp đặt đường ray đồng loạt tăng tốc, từng bước định hình tuyến giao thông kết nối sân bay với khu vực hội nghị APEC và các điểm đến du lịch tại Nam Đảo.

Tuyến dài 17,59 km, tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỉ đồng theo hình thức BOT, trong đó vốn nhà nước chiếm 70%, Sun Group góp 30%. Ngoài phục vụ APEC 2027, tuyến tàu điện nhẹ LRT được kỳ vọng trở thành trục giao thông công cộng xanh, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách và thúc đẩy phát triển đô thị Phú Quốc.

Theo ông Nguyễn Tất Đạt, Chỉ huy trưởng gói thầu cung cấp và lắp đặt đường ray, đến cuối tháng 10, công trường đã lắp đặt hơn 11 km trên tổng khối lượng khoảng 35km ray đơn. Những thanh ray nối tiếp nhau trên nền đường, dần phác họa diện mạo tuyến tàu điện đầu tiên tại Phú Quốc.

Trên công trường với 7 mũi thi công, với 1.200 - 1.300 kỹ sư và công nhân tranh thủ từng khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các hạng mục như: nền đường, nhà ga, cầu, hầm và đường ray.

Toàn bộ cọc khoan nhồi tại các hạng mục hầm, cầu đã hoàn thành. Phần thô các nhà ga đang được thi công, song song với công tác lắp đặt đường ray trên nền đường. Các phần việc được tổ chức đồng thời nhằm duy trì tiến độ và bảo đảm sự phối hợp giữa các hạng mục trên tuyến.

Cuối tháng 10, đầu tháng 11, nắng nóng bao trùm đảo Ngọc. Trên công trường, công nhân, kỹ sư đội nắng lắp đặt đường ray

Sau mỗi ca làm việc, mồ hôi đọng trên những gương mặt, thấm ướt đẫm quần áo

Giữa những thanh ray trải dài dưới nắng, anh Hồng Quân, người thợ đến từ Huế, miệt mài cùng tổ đội của mình lắp đặt đường ray. Mồ hôi lấm tấm trên mặt, thấm đẫm vai áo, anh vẫn hào hứng kể về quyết định ra đảo: “Mình xung phong vào Phú Quốc làm việc phục vụ cho các dự án APEC”.

Những ngày làm việc xa nhà, anh Quân nhớ đứa con mới một tuổi. Với anh, được góp sức vào công trình phục vụ APEC 2027 là niềm tự hào và cũng là câu chuyện muốn kể cho con khi lớn lên.

“Sau này khi công trình thành hình, tôi sẽ rất tự hào kể cho con mình nghe từng đường ray này do chính tay ba cẩn thận lắp đặt”, anh chia sẻ.

Anh Hồng Quân (bên trái), người thợ đến từ Huế, miệt mài cùng tổ đội của mình lắp đặt đường ray

Tuyến tàu điện nhẹ LRT được thiết kế hạn chế giao cắt đồng mức với đường bộ, bố trí cầu vượt hoặc hầm tại các nút giao nhằm giảm xung đột giao thông, bảo đảm hành trình thông suốt. Tại hiện trường, cầu vượt đã thành hình, chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp đặt đường ray.

Khi hoàn thành, tuyến sẽ bổ sung trục vận chuyển kết nối sân bay với Nam Đảo, phục vụ đi lại của đại biểu, chuyên gia và các lực lượng tham gia APEC 2027.

Tuyến có tốc độ thiết kế 70 - 100 km/giờ, năng lực vận chuyển dự kiến tối đa 4.500 hành khách/giờ, với thời gian di chuyển giữa hai đầu tuyến khoảng 20 phút

Nhiều đoạn đường ray LRT Phú Quốc đã được lắp đặt, dần hiện rõ hình hài như trong phối cảnh

Đặc biệt, đoạn hầm nối tuyến từ đường ĐT 975 vào sân bay Phú Quốc các ống hầm đã hoàn thiện phần kết kếu bê tông cốt thép, chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp ray.

Các đoạn đi ngầm của dự án cũng đang được đẩy nhanh thi công

Tại buổi làm việc ngày 25.10 với đoàn khảo sát do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết các dự án phục vụ APEC vẫn bám sát kế hoạch, đồng thời cam kết hoàn thành toàn bộ trước ngày 30.6.2027.

Theo thiết kế, giai đoạn đầu, tuyến dự kiến vận hành 6 - 10 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm ba toa, sử dụng năng lượng sạch. Toàn dự án có thể khai thác tối đa 14 đoàn tàu. Tuyến có depot riêng, phục vụ hoạt động vận hành và bảo dưỡng phương tiện, hướng tới hình thành hệ thống vận tải công cộng hiện đại tại Phú Quốc.