Gần 1.600 giáo viên Cà Mau trổ tài ca hát, diễn đờn ca tài tử

Hội thi tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Thanh âm nghề giáo” diễn ra từ ngày 2–6.11, quy tụ 86 đoàn tham gia. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Ban tổ chức cuộc thi họp thống nhất thời gian thi diễn, công diễn, chương trình khai mạc... ẢNH: CTTV

Hội thi do Sở GD-ĐT phối hợp Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau tổ chức. Các đoàn được chia thành hai bảng, mỗi bảng 43 đoàn. Lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ ngày 2.11.

Bảng A dành cho cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc các xã, phường. Bảng B gồm cán bộ, giáo viên tại các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD-ĐT, Trường cao đẳng Cà Mau và Phân hiệu Trường đại học Bình Dương tại Cà Mau.

Theo thể lệ, mỗi đoàn xây dựng chương trình gồm 3 tiết mục: một tiết mục tân nhạc, một tiết mục cổ nhạc hoặc nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và một tiết mục ca múa. Chương trình có thời lượng không quá 20 phút, được dàn dựng thành một câu chuyện xuyên suốt, liền mạch.

Mỗi đoàn có từ 13–20 thành viên, kể cả lực lượng phụ họa và dẫn chương trình. Giáo viên giảng dạy môn âm nhạc chỉ được tham gia với vai trò tốp ca, phụ họa hoặc hỗ trợ chương trình, không dự thi đơn ca, song ca. Giáo viên hợp đồng thỉnh giảng không thuộc đối tượng dự thi.

Đưa đờn ca tài tử đến gần học sinh

Bên cạnh các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, tình yêu nghề và tình thầy trò, ban tổ chức khuyến khích các đoàn biểu diễn dân ca, sáng tác mới, đặc biệt là những tiết mục tự biên về nhà trường và ngành giáo dục địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại với cổ nhạc, đờn ca tài tử Nam bộ. Qua đó, nhà giáo có dịp phát huy năng khiếu, giao lưu, chia sẻ niềm đam mê nghệ thuật, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Theo kế hoạch, lễ bế mạc, tổng kết, công diễn và trao giải diễn ra tối 6.11 tại quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu. Ban tổ chức dự kiến chọn 8 tiết mục tiêu biểu để công diễn.

Về cơ cấu giải thưởng, hội thi dự kiến trao 100 giải tiết mục, chia đều cho hai bảng, gồm 10 giải A, 20 giải B, 30 giải C và 40 giải khuyến khích. Giải toàn đoàn có 28 giải, mỗi bảng 14 giải, gồm 4 giải A, 6 giải B, 8 giải C và 10 giải khuyến khích.

Thông qua hoạt động này, ngành GD-ĐT Cà Mau hướng đến duy trì các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ trong trường học; khuyến khích đưa dân ca, đờn ca tài tử và nghệ thuật truyền thống vào hoạt động giáo dục. Ngành cũng tăng cường phối hợp với cơ quan văn hóa, nghệ nhân, nghệ sĩ để học sinh có thêm cơ hội tiếp cận, thực hành và sáng tạo nghệ thuật.