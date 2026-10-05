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    Trường đưa đờn ca tài tử vào lớp: Học sinh thích thú trải nghiệm cùng nghệ sĩ
    VideoGiáo dục

    Trường đưa đờn ca tài tử vào lớp: Học sinh thích thú trải nghiệm cùng nghệ sĩ

    Vũ Đoan - Minh Luân

    Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, học sinh không chỉ nghe nghệ sĩ biểu diễn mà còn trực tiếp tập ca, tự mình khám phá một loại hình nghệ thuật tưởng như rất xa lạ với thế hệ Gen Z.

    Một tiết học ở Trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM trở nên khác lạ khi tiếng đàn, câu ca vang lên giữa lớp. Hàng chục học sinh tập ca, gõ nhịp và làm quen với đờn ca tài tử dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ sĩ. Nhiều học sinh tỏ ra hào hứng với loại hình nghệ thuật vốn khá xa lạ với thế hệ trẻ.

    Điểm đặc biệt của tiết học là bên cạnh thầy cô của nhà trường, học sinh còn được các nghệ nhân, nghệ sĩ trực tiếp hướng dẫn.Từng câu ca, nhịp đàn được hướng dẫn chậm rãi để học sinh vừa nghe, vừa thực hành ngay tại lớp.

    Trường đưa đờn ca tài tử vào lớp: Học sinh thích thú trải nghiệm cùng nghệ sĩ - Ảnh 1.

    Bên cạnh thầy cô của nhà trường, học sinh còn được các nghệ nhân, nghệ sĩ trực tiếp hướng dẫn

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Có em mạnh dạn cất giọng hát, cũng có em chỉ đơn giản là chăm chú lắng nghe để làm quen với một thanh âm rất đặc trưng của vùng đất Nam bộ.

    Nhưng để đờn ca tài tử không còn là loại hình nghệ thuật gắn với thế hệ trước, cách truyền dạy cũng được nhà trường thay đổi để gần hơn với học sinh.

    Trường THPT Bùi Thị Xuân đang thí điểm chương trình đờn ca tài tử với thời lượng 1 tiết mỗi tuần. Đây cũng là trường đầu tiên tại TP.HCM đưa loại hình nghệ thuật này theo hướng dạy và đánh giá như một môn học.

    Trường đưa đờn ca tài tử vào lớp: Học sinh thích thú trải nghiệm cùng nghệ sĩ - Ảnh 2.

    Trường THPT Bùi Thị Xuân là trường đầu tiên tại TP.HCM đưa loại hình nghệ thuật này theo hướng dạy và đánh giá như một môn học

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Từ những câu ca đầu tiên, học sinh đang làm quen với một nét văn hóa truyền thống theo cách gần gũi nhất. Và có lẽ, để đờn ca tài tử sẽ tiếp tục được truyền lại, hành trình ấy có thể bắt đầu từ chính những lớp học hôm nay.

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