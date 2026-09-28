Từng dang dở giấc mơ học hành, người đàn ông trở lại giảng đường ở tuổi 51

Từ Cà Mau lên TP.HCM một mình, mang theo niềm đam mê với máy móc, anh Hiền bước vào giảng đường Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM giữa một tập thể hơn 50 sinh viên phần lớn chỉ bằng tuổi con mình.

Sinh ra trong một gia đình có 5 anh em ở Cà Mau, cuộc sống chỉ dựa vào nghề nông, điều kiện kinh tế khó khăn khiến việc học của Hiền phải dừng lại từ năm lớp 7. Khi bạn bè cùng trang lứa tiếp tục đến trường, anh bước vào đời rồi bắt đầu những năm tháng bươn chải kiếm sống bằng nhiều công việc khác nhau.

Trong các giờ thực hành, anh Hiền luôn chăm chú theo dõi từng bước hướng dẫn của giảng viên ẢNH: YẾN THI

Hơn chục năm lên TP.HCM sống và làm việc, anh về quê lập gia đình vào năm 2007, có hai người con, cuộc sống của anh tiếp tục xoay quanh công việc, gia đình và chuyện mưu sinh. Nhưng ở đâu đó trong anh, khát khao được học chưa bao giờ dừng lại.

Năm 2019, anh tìm hiểu về ngành học và dự định lên TP.HCM đi học. Thế nhưng dịch Covid-19 kéo dài khiến kế hoạch bị đình lại. Sau đó, những lo toan gia đình tiếp tục khiến giấc mơ ấy phải chờ thêm vài năm.

Đến năm 2025, khi công việc buôn bán tạp hóa của gia đình dần ổn định, hai người con đã vào cấp 3, anh Hiền một lần nữa nói với vợ con về mong muốn trở lại trường và được gia đình ủng hộ tuyệt đối.