Vụ bữa ăn bán trú ‘toàn tóp mỡ’: Kiểm tra đột xuất, phát hiện loạt sai phạm

Phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Quảng Bị 1, xã Quảng Bị, TP.Hà Nội, bức xúc khi chứng kiến bữa ăn bán trú của con mình chỉ "toàn tóp mỡ". Ngày 24.9.2026, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP.Hà Nội do bà Trần Lưu Hoa, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Quảng Bị 1.

Bà Trần Lưu Hoa, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Quảng Bị 1. ẢNH: UBND XÃ QUẢNG BỊ

Đơn vị cung cấp thực phẩm và tổ chức nấu ăn tại trường này là Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long.

Đoàn kiểm tra chỉ ra nhiều nội dung trong tổ chức bữa ăn bán trú đã được nhà trường và địa phương triển khai nhưng chưa đầy đủ, chặt chẽ, một số yêu cầu theo quy định chưa được thực hiện.

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