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    Vừa chạy thận về, bệnh nhi hóa 'đầu bếp' tự tay làm bánh Trung thu
    VideoGiáo dục

    Vừa chạy thận về, bệnh nhi hóa 'đầu bếp' tự tay làm bánh Trung thu

    Vũ Đoan-Hải Thùy
    Sau buổi chạy thận, khoảng 50 bệnh nhi cùng cha mẹ đã có một buổi chiều đặc biệt khi tự tay làm bánh Trung thu và nhận quà hỗ trợ từ sinh viên Trường ĐH Hoa Sen.

    Những mẻ bánh Trung thu ở đây có thể chưa thật tròn trịa, nhưng với các em, mỗi chiếc đều là một thành quả đáng nhớ. Sau buổi chạy thận, các em cùng cha mẹ đến đây, khoác lên mình chiếc tạp dề, tập làm “đầu bếp nhí”, từ nhào bột, cho nhân đến đóng khuôn.

    Một buổi chiều tưởng chừng rất đỗi bình thường với nhiều đứa trẻ, nhưng với các em, đó lại là khoảng thời gian được vui chơi, được tự tay làm bánh và tận hưởng không khí Trung thu bên cha mẹ.

    Vừa chạy thận về, bệnh nhi hóa 'đầu bếp' tự tay làm bánh Trung thu - Ảnh 1.

    Thạc sĩ Mai Quyết Thắng, Giám đốc Chương trình ngành Quan hệ công chúng, Trường ĐH Hoa Sen hướng dẫn các bệnh nhi thận làm bánh trung thu

    ẢNH: HẢI THÙY

    Nhìn các con háo hức làm bánh sau buổi chạy thận, những khoảnh khắc như thế này với phụ huynh càng trở nên đặc biệt. Bởi giữa những ngày tháng gắn với bệnh viện và điều trị, việc con có thêm một buổi chiều được thư giãn, làm điều mình thích cũng là một niềm vui không dễ có.

    Hoạt động này được thạc sĩ Mai Quyết Thắng, Giám đốc Chương trình ngành Quan hệ công chúng, Trường ĐH Hoa Sen khởi xướng, tổ chức trong 3 ngày, với khoảng 50 bệnh nhi tham gia. Để chương trình được triển khai, sinh viên trực tiếp tìm kiếm và vận động các nguồn lực xã hội hóa, từ đó cùng nhau chuẩn bị, tổ chức và vận hành từng khâu của hoạt động.

    Vừa chạy thận về, bệnh nhi hóa 'đầu bếp' tự tay làm bánh Trung thu - Ảnh 2.

    Các bệnh nhi hào hứng nhận những phần quà nhỏ sau buổi làm bánh trung thu

    ẢNH: HẢI THÙY

    Sau những giờ tự tay làm bánh, mỗi bệnh nhi được mang về một set bánh do chính mình hoàn thành, cùng phần quà từ ban tổ chức. Đặc biệt, mỗi em còn được hỗ trợ 1 triệu đồng viện phí, như một phần sẻ chia dành cho gia đình trong quá trình điều trị.

    Một buổi làm bánh khép lại bằng những hộp bánh nhỏ được mang về. Nhưng với các em, đó còn là một buổi chiều được vui chơi, được làm điều mình thích và có thêm một kỷ niệm đẹp trong mùa Trung thu này.

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