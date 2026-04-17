Thời sự

Gần 1.700 tác phẩm vào vòng sơ khảo Giải Báo chí quốc gia

Thu Hằng
17/04/2026 17:31 GMT+7

Giải Báo chí quốc gia năm nay tiếp tục nhận được sự tham gia đầy đủ của hệ thống hội nhà báo trên cả nước. Vượt qua vòng sơ tuyển, gần 1.700 tác phẩm đã vào vòng chấm sơ khảo.

Thông tin được ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết tại buổi khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025 diễn ra chiều 17.4.

Gần 1.700 tác phẩm vào vòng sơ khảo Giải Báo chí quốc gia - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam

ẢNH: HÀ VÂN

Đây là năm đánh dấu tròn 20 năm giải thưởng được triển khai, tiếp tục khẳng định vị thế là giải thưởng nghề nghiệp uy tín hàng đầu của những người làm báo trong cả nước.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, năm 2025 được đánh giá là một năm đặc biệt của báo chí Việt Nam khi nhiều cơ quan báo chí tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, báo chí phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng mạng xã hội.

"Tuy vậy, giải báo chí tiếp tục nhận được sự tham gia đầy đủ của hệ thống hội nhà báo trên cả nước, với 20 liên chi hội, 33 chi hội trực thuộc và 34/34 hội nhà báo tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy sức lan tỏa và uy tín của giải vẫn được duy trì mạnh mẽ, dù ngành báo chí đang đối mặt với nhiều biến động", ông Lợi thông tin.

Số lượng tác phẩm dự giải vẫn duy trì ở mức cao, với 1.752 tác phẩm vượt qua vòng sơ tuyển từ các cấp hội. Điều này cho thấy sự nỗ lực và tinh thần nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo. 

Sau quá trình rà soát, 60 tác phẩm không đủ điều kiện đã bị loại, còn lại 1.692 tác phẩm được đưa vào vòng chấm sơ khảo.

Các tác phẩm năm nay được chia thành 13 nhóm giải, bao gồm đầy đủ các loại hình báo chí. Trong đó, báo in có 3 nhóm với tổng cộng hàng trăm tác phẩm ở các thể loại như tin, bài phản ánh, phóng sự, bình luận. Báo điện tử tiếp tục chiếm số lượng lớn với 2 nhóm giải, trong đó riêng nhóm tin, bài phản ánh và giao lưu trực tuyến có tới 263 tác phẩm.

Ở loại hình truyền hình, có 3 nhóm giải với gần 350 tác phẩm, bao gồm tin, phóng sự, phim tài liệu và các chương trình bình luận, tọa đàm. Phát thanh có 2 nhóm giải với sự chênh lệch đáng kể về số lượng giữa các thể loại, trong đó nhóm chương trình tổng hợp, phóng sự chiếm ưu thế.

Đáng chú ý, báo chí đa phương tiện và báo chí sáng tạo tiếp tục ghi nhận sự phát triển với hàng trăm tác phẩm ở các hình thức mới như infographic, video clip, podcast, livestream. Điều này phản ánh xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong các tòa soạn.

Theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, phần lớn các tác phẩm dự giải năm nay được chuẩn bị công phu, bám sát tiêu chí và quy định. Nhiều đơn vị duy trì nền nếp tham gia tốt, gửi bài đúng hạn và đảm bảo chất lượng hồ sơ.

Một điểm mới là đối với ảnh báo chí, ban tổ chức tiếp tục khuyến khích tác giả gửi trực tiếp, không cần thông qua các cấp hội.

Theo kế hoạch, vòng sơ khảo sẽ tiến hành chấm, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để vào vòng chung khảo. Hội đồng Giải Báo chí quốc gia cũng yêu cầu các tiểu ban chấm giải làm việc khách quan, công tâm, đảm bảo lựa chọn đúng những tác phẩm có chất lượng cao, xứng đáng với uy tín của giải thưởng.

Báo Thanh Niên đoạt giải nhất giải báo chí về an toàn giao thông 2025

Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025 được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá đã thu hút nhiều loạt bài có chất lượng cao, thể hiện sự đầu tư và công phu trong tác nghiệp. Báo Thanh Niên xuất sắc đoạt 1 giải nhất và 1 nhì ở 2 hạng mục.

