Gần 18.000 thí sinh cạnh tranh hơn 2.000 suất vào các trường Công an

Hôm nay 7.7, tại các trường ĐH, học viện của Bộ Công an đã diễn ra kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức. Gần 18.000 thí sinh đã dự thi tại 6 trường ĐH, học viện; tỷ lệ dự thi đạt 99%.



Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, tại Hội đồng thi Học viện An ninh nhân dân BỘ CÔNG AN

Được biết, để tổ chức thi, các trường ĐH và học viện của Bộ Công an đã huy động 2.910 cán bộ, giáo viên và học viên phục vụ kỳ thi. Các hội đồng thi đã chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo, địa điểm thi, phòng thi tại các điểm thi theo kế hoạch đề ra, khu vực thi đảm bảo ngăn cách với các khu vực xung quanh, có biển báo, giăng dây, bố trí cán bộ bảo vệ trong suốt thời gian thi.

Do lịch thi vào ngày nghỉ nên các thí sinh đến điểm thi rất thuận lợi, không có tình trạng thí sinh đến muộn quá giờ quy định ảnh hưởng đến thời gian thi ở tất cả các hội đồng thi.

Thí sinh Trịnh Đoàn Minh Tiến, học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh, Thái Bình, được học viên Học viện Cảnh sát nhân dân cõng vào phòng thi

BỘ CÔNG AN

Theo Cục Đào tạo, Bộ Công an, năm 2024 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học công an nhân dân chính quy tuyển mới được Bộ Công an giao cho các trường là 2.150 chỉ tiêu. Có 3 phương thức tuyển sinh được sử dụng. Hai phương thức đầu là tuyển thẳng và xét tuyển thẳng, hiện đã có kết quả xét tuyển hai phương thức này với số chỉ tiêu đã tuyển không đáng kể.

Thí sinh được gọi vào phòng thi tại Học viện Chính trị công an nhân dân BỘ CÔNG AN

Hầu hết chỉ tiêu (hơn 2.000 chỉ tiêu) được dồn cho phương thức 3, là phương thức xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT 2024 và kết quả thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, trong đó kết quả thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60%, kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 40%.

Vì thế, Cục Đào tạo, Bộ Công an rất quan tâm tới công tác tổ chức kỳ thi đánh giá nhằm đảm bảo sự công bằng cho thí sinh trong xét tuyển.

Theo kế hoạch dự kiến, điểm kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 sẽ được công bố vào ngày 18.7.