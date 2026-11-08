Gần 20 người trả giá tiền tỉ cho 1 m2 đất: Sẽ mời công an điều tra

Liên quan đến vụ nhiều người dân trả tiền tỉ cho 1 m2 đất trong buổi đấu giá 70 thửa đất tại xã Lý Nhân (tỉnh Ninh Bình), chiều 8.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Tuấn Lực, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân, cho biết với vai trò là người đứng đầu chính quyền xã, ông chắc chắn sẽ giao Công an xã Lý Nhân cùng Phòng Kinh tế, đơn vị đấu giá điều tra, xác minh.

Nhiều thửa đất trúng đấu giá với giá hơn 1 tỉ đồng/m2 ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Cạnh đó, xã cũng sẽ báo cáo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình để xin ý kiến chỉ đạo thêm.

Gần 20 người trả giá từ 850 triệu đến 1,468 tỉ đồng/m²

Chia sẻ thêm về sự việc, một đại diện UBND xã Lý Nhân cho biết, trong buổi đấu giá đất ngày 7.11, có gần 20 người trả giá cao bất thường khi đấu giá 70 thửa đất. Mức giá được họ đưa ra cho 1 m2 đất từ 850 triệu - 1,468 tỉ đồng/m2 đất.

Trong gần 20 trường hợp này, chỉ có 11 trường hợp được công nhận trúng đấu giá do phiếu đấu giá đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy chế của cuộc đấu giá.

Sau khi trúng đấu giá với "mức giá trên trời", những người dân này đề xuất với UBND xã Lý Nhân và đơn vị đấu giá xem xét giải quyết bởi họ trả nhầm do nghe không rõ quy chế.

Dù vậy, vị đại diện UBND xã Lý Nhân cũng chỉ ra nhiều điểm bất thường trong việc những người dân này trả giá "trên trời" cho 1 m2 đất ở nông thôn.

Khu đất được đấu giá ẢNH: CÔNG TY PHÚC HƯNG

Đầu tiên, khi khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá, đơn vị đấu giá đã gửi một bộ hồ sơ, trong đó có đầy đủ thông báo, vị trí và mốc thời gian kèm quy chế.

Thứ hai, tại phiên đấu giá ngày 7.11, đơn vị đấu giá cũng thông báo quy chế rất rõ ràng. Lưu ý của đơn vị đấu giá nói cho khách hàng không dưới 5 lần rằng "khách hàng sẽ trả giá cho 1 m2 đất". Ngoài việc ghi bằng số, khách hàng phải ghi bằng chữ cho số tiền trả giá/1 m2.

Thứ ba, những khách hàng này được nhận định là những người có kinh nghiệm trong việc đấu giá. Họ nói "đã tham gia nhiều cuộc đấu giá, không có cuộc nào như ở đây nên chúng tôi bị nhầm". Thế nhưng trong toàn bộ phiên đấu giá, chỉ có duy nhất nhóm khách hàng này bị nhầm, còn những người ít khi đi đấu giá cũng không bị nhầm.

Theo vị đại diện UBND xã Lý Nhân, nhóm 11 khách hàng trúng đấu giá khẳng định rằng trả giá nhầm cho tổng số tiền của 1 thửa đất. Thế nhưng, khi tính tổng số tiền họ trả giá để chia cho số mét vuông trong thửa đất thì giá 1 m2 đất lại ở dưới giá khởi điểm đấu giá (giá khởi điểm từ 7,9 - 9,6 triệu đồng/m2). Đặc biệt, khi cộng giá khởi điểm với bước giá là 3 triệu đồng tại vòng 1 thì rất ít lô đảm bảo đủ điều kiện.

Dù vậy, khi PV đặt câu hỏi về khả năng "phá" buổi đấu giá hoặc chiêu trò cố tình thổi giá đất, đại diện UBND xã Lý Nhân cho rằng vẫn chưa có căn cứ để khẳng định.

Lo ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương

Vị đại diện cho biết thêm, việc 11 khách hàng đưa ra giá "trên trời" cho 1 m2 đất gây ra ảnh hưởng và thiệt hại cho chủ tài sản (UBND xã Lý Nhân) và những khách hàng có nhu cầu.

"11 khách hàng trúng đấu giá đang đề xuất UBND xã Lý Nhân giải quyết quyền lợi của mình bởi tiền thiệt hại của họ nếu bỏ cọc sẽ khoảng 3 tỉ đồng. Thế nhưng, họ không nghĩ rằng, nếu họ không ra giá trên trời thì 11 lô đất kia, rất có thể đã bán được tại phiên đấu giá. Việc này sẽ ảnh hưởng đến thu ngân sách của địa phương năm 2026. Còn với khách hàng, không ai có đủ năng lực tài chính để đấu tiếp với giá đó nên phải buộc dừng lại", vị đại diện nói.

Đại diện UBND xã Lý Nhân cho biết thêm, đơn vị đã phối hợp với đơn vị đấu giá là Công ty DGHD Phúc Hưng, xem lại các quy định về đấu giá đất. Theo quy định, có thể hủy kết quả đấu giá ngày 7.11 nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện không ảnh hưởng đến kết quả chung. Thực tế, nếu kết quả đấu giá bị hủy sẽ ảnh hưởng lớn đến xã Lý Nhân và khách hàng. Vì vậy, rất khó có căn cứ để giải quyết cho 11 khách hàng này.

Trước đó, ngày 7.11, UBND xã Lý Nhân phối hợp với Công ty DGHD Phúc Hưng tổ chức phiên đấu giá 70 thửa đất tại xã Hợp Lý, H.Lý Nhân (tỉnh Hà Nam cũ), nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.

70 thửa đất có diện tích từ 110 - gần 200 m2 trên tổng diện tích khu đất là 8.798,5 m2. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp cho đến khi không còn người tham gia đấu giá yêu cầu trả giá tiếp. Người tham gia đấu giá có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, bước giá là 3 triệu đồng/m2 tại vòng 1 và 1 triệu đồng/m2 từ vòng 2.

Tiền đặt trước từ 249 - 576 triệu đồng/1 bộ hồ sơ. Người đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu thửa đất thì nộp tiền đặt trước tương ứng với số thửa đất tham gia đấu giá.