Ninh Bình: 1 thửa đất bất ngờ được đấu giá gần 1,5 tỉ đồng/mét vuông

Ngày 7.11, UBND xã Lý Nhân phối hợp với Công ty DGHD Phúc Hưng, Chi nhánh Ninh Bình tổ chức phiên đấu giá 70 thửa đất tại xã Hợp Lý, H.Lý Nhân (tỉnh Hà Nam cũ), nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình.

Các trường hợp trả giá cao bất thường tại buổi đấu giá 70 thửa đất tại xã Lý Nhân ngày 7.11 ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

70 thửa đất có diện tích từ 110 - gần 200 m2 trên tổng diện tích khu đất là 8.798,5 m2. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp cho đến khi không còn người tham gia đấu giá yêu cầu trả giá tiếp. Người tham gia đấu giá có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, bước giá là 3 triệu đồng/m2 tại vòng 1 và 1 triệu đồng/m2 từ vòng 2.

Tiền đặt trước từ 249 - 576 triệu đồng/1 bộ hồ sơ. Người đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu thửa đất thì nộp tiền đặt trước tương ứng với số thửa đất tham gia đấu giá.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trương Tuấn Lực, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân, xác nhận trong ngày 7.11 buổi đấu giá đã diễn ra tại hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ) với sự tham gia của 73 người dân.

Hình ảnh các thửa đất được đấu giá ẢNH: CÔNG TY PHÚC HƯNG

Tuy nhiên, trong buổi đấu giá xuất hiện một số người dân trúng đấu giá với giá cao bất thường từ 1 - 1,468 tỉ đồng/m2 tại ít nhất 4 thửa đất. Trong đó, thửa đất được người dân trả giá cao nhất có mã thửa là LK-015 (diện tích 120 m2, giá trị khởi điểm là 1,1 tỉ đồng, tiền đặt trước là 330 triệu đồng). Số tiền trúng đấu giá cho thửa đất này là 1,468 tỉ đồng/m2.

Theo ông Lực, những người dân trả giá cao bất thường có thể là do không nắm rõ quy chế đấu giá mặc dù được đấu giá viên hướng dẫn rất nhiều trong buổi đấu giá trực tiếp.

"Sau khi công bố phiếu đấu giá, các cá nhân trả giá cao bất thường có lên phản ánh do bị nhầm nhưng lúc này đã hết thời hạn đấu giá nên không thể sửa được. Đấu giá viên đã giải thích rõ ràng cho người dân hiểu", ông Lực nói.

Ông Lực thông tin, người trúng đấu giá các thửa đất trên sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong vòng 1 tháng. Sau 1 tháng, người trúng giá không hoàn thành nghĩa vụ này thì UBND xã sẽ tổ chức đấu giá lại và không hoàn trả tiền cọc.