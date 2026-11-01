Đấu giá lại 4 lô đất Thủ Thiêm qua sàn Bộ Công an

Bốn lô này gồm 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3 - 12) có mức giá khởi điểm hơn 10.198 tỉ đồng; 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3 - 8) là 2.632 tỉ đồng; 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3 - 5) hơn 2.091 tỉ đồng và 1.K3.3.HH (trước đây là lô đất 3 - 9) hơn 1.744 tỉ đồng.

Đây cũng là 4 lô từng được đấu giá thành công với mức trúng kỷ lục hơn 37.000 tỉ đồng hồi cuối năm 2021. Tuy nhiên sau đó, các doanh nghiệp (DN) trúng đấu giá đều không nộp tiền sử dụng đất (SDĐ) đúng thời hạn và bỏ cọc.

Trước đây, 4 lô đất được tổ chức đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM. Lần này việc đấu giá sẽ được thực hiện trên sàn đấu giá trực tuyến của Bộ Công an.

Vì sao đất thuộc TP.HCM lại đấu giá trên hệ thống của Bộ Công an?

Phân tích về điểm mới mang tính bước ngoặt này, luật sư (LS) Trần Cao Đại Kỳ Quân (Giám đốc Công ty Luật TNHH Tri Ân, giảng viên Học viện Tư pháp TP.HCM) khẳng định việc lựa chọn sàn đấu giá trực tuyến của Bộ Công an hoàn toàn có cơ sở pháp lý vững chắc và bảo đảm đúng thẩm quyền.

Giá khởi điểm 4 lô đất Thủ Thiêm sẽ được đưa ra đấu giá ngày 27.11 tới ĐỒ HỌA: NGỌC DƯƠNG - ĐẶNG SINH

LS Quân phân tích, căn cứ pháp lý cốt lõi xuất phát từ Nghị quyết số 66.21/2026 ngày 26.6.2026 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 31.8.2026). Theo khoản 2 điều 2 của Nghị quyết, hệ thống đấu giá trực tuyến do Bộ Công an xây dựng, quản lý và vận hành phục vụ chung cho hoạt động đấu giá tài sản trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, khoản 2 điều 3 của Nghị quyết quy định cơ quan có thẩm quyền quyết định đấu giá bắt buộc phải yêu cầu tổ chức đấu giá thực hiện thông qua Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an đối với các tài sản có giá trị lớn hoặc quyền SDĐ giao/cho thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo luật Đất đai nhằm bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và phòng, chống tiêu cực.

"Bộ Công an sẽ đóng vai trò cung cấp hạ tầng công nghệ, vận hành hệ thống kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin theo khoản 1 điều 6 Nghị quyết 66.21/2026. Việc này không làm thay đổi hay can thiệp vào thẩm quyền quản lý đất đai của chính quyền TP.HCM. Đồng thời, hệ thống của Bộ Công an được kết nối liên thông dữ liệu với Cổng Đấu giá tài sản quốc gia (thuộc Bộ Tư pháp) qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), bảo đảm tính công khai, minh bạch tuyệt đối", LS Quân phân tích thêm và cho biết vì cuộc đấu giá diễn ra vào ngày 27.11 (sau thời điểm Nghị quyết 66.21/2026 có hiệu lực), việc áp dụng hệ thống này là chuẩn xác về thời điểm và hiệu lực pháp luật.

Cạnh đó, LS Quân nêu việc sử dụng Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an xuất phát từ cơ chế tổ chức đấu giá tài sản trực tuyến được Chính phủ quy định, không phụ thuộc việc các lô đất có thuộc quyền quản lý của Bộ Công an hay không. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền của TP.HCM vẫn thực hiện thẩm quyền quyết định đấu giá quyền SDĐ, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chịu trách nhiệm tổ chức cuộc đấu giá và Bộ Công an thực hiện chức năng quản lý, vận hành Hệ thống đấu giá trực tuyến.

Cận cảnh 4 lô đất ngàn tỉ ở Thủ Thiêm sắp đấu giá

Bỏ cọc sẽ mất trắng tiền đặt cọc và bị cấm đấu giá đến 5 năm

Một vấn đề khác cũng được nhiều nhà đầu tư và dư luận đặc biệt quan tâm là nếu DN trúng đấu giá nhưng sau đó lại từ chối nộp tiền SDĐ thì có mất tiền cọc hay không, chế tài xử lý ra sao.

LS Hà Hải (Phó chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM) chỉ rõ: Sau sự kiện bỏ cọc năm 2021, khung pháp lý về đất đai và đấu giá tài sản đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng siết chặt tối đa nhằm chấm dứt tình trạng mua danh, lũng đoạn thị trường.

Theo đó, "bỏ cọc" không phải là một quyền của DN. Nhiều DN trước đây lầm tưởng có thể coi việc mất cọc như một "chi phí rủi ro" để rút lui. Tuy nhiên, theo khoản 3 điều 46 luật Đấu giá tài sản, ngay khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, quan hệ cam kết giao kết hợp đồng và nghĩa vụ tài chính đã chính thức xác lập. Việc từ chối nộp tiền sau đó là hành vi vi phạm nghĩa vụ pháp lý đã cam kết chứ không được xem là một "quyền đơn phương".

"Căn cứ khoản 1 điều 39 luật Đấu giá tài sản sửa đổi năm 2024 và điểm c khoản 9 điều 55 Nghị định 102/2024 (được sửa đổi bởi Nghị định 226/2025), ngay tại thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá, toàn bộ khoản tiền đặt trước và tiền lãi phát sinh (nếu có) được chuyển ngay thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nếu quá thời hạn thanh toán mà người trúng đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền, cơ quan thuế sẽ thông báo để trình Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Khi đó, người trúng đấu giá chắc chắn không được nhận lại tiền đặt cọc. Trong trường hợp DN đã nộp số tiền lớn hơn tiền cọc thì Nhà nước chỉ hoàn trả phần tiền chênh lệch vượt quá", LS Hà Hải cho biết.

Đồng thời, theo LS Hải, khi cá nhân, tổ chức trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán, sẽ có chế tài mới khắt khe, bị cấm tham gia đấu giá từ 2 - 5 năm. "Đây là điểm mới then chốt chưa từng có tại thời điểm năm 2021. Áp dụng từ ngày 1.1.2025, theo khoản 2 điều 70 luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 và điều 25 Nghị định 172/2024, người trúng đấu giá đất dự án vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến hủy kết quả sẽ chịu hình phạt cấm tham gia đấu giá: Cấm tham gia đấu giá từ 2 - 5 năm đối với trường hợp trúng đấu giá nhưng không nộp tiền; cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng - 3 năm đối với trường hợp nộp không đầy đủ tiền", LS Hải nói và đánh giá: "Chế tài cấm tham gia đấu giá trong thời hạn lên đến 5 năm là đòn đánh trực diện vào tư cách pháp lý, năng lực vận hành và uy tín thương trường của các DN bất động sản, khiến các đơn vị tham gia phải tính toán cực kỳ cẩn trọng trước khi trả giá".

Ông Hải cũng cho biết thêm, để phòng ngừa vi phạm ngay từ khâu đầu vào, khung pháp lý mới cũng siết chặt tỷ lệ đặt cọc và năng lực tài chính của chủ sở hữu. Cụ thể, nâng mức tiền đặt trước đối với đấu giá đất dự án lên từ

10 - 20% giá khởi điểm (theo Luật số 37/2024/QH15), trong khi quy định cũ là từ 5 - 20%. Trong đợt đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm này, mức tiền đặt trước được ấn định ở mức tối đa là 20% giá khởi điểm.

Đồng thời, theo điểm c khoản 2 điều 9 luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Nghị định 102/2024, DN tham gia phải chứng minh vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư (với dự án dưới 20 ha) hoặc không thấp hơn 15% (với dự án từ 20 ha trở lên), đồng thời bảo đảm năng lực huy động vốn và kinh nghiệm phát triển dự án thực tế.