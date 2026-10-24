Loạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan 'ế' khách đấu giá, du thuyền hạ giá 44%

Thi hành án dân sự TP.HCM vừa thông báo giảm giá lần thứ 3 đối với nhà đất số 12 - 14 Nguyễn Thiệp (tầng 4), phường Sài Gòn, TP.HCM, liên quan bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Bà Trương Mỹ Lan đang chấp hành án hình phạt tử hình. Đồng thời, về phần dân sự, bà có nghĩa vụ bồi hoàn hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 trái chủ, và bồi thường cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng ẢNH: THANH NIÊN

Cụ thể, tài sản này từng được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 21,7 tỉ đồng nhưng chưa có người mua. Sau lần giảm giá thứ 3, mức khởi điểm còn 19,5 tỉ đồng.

Một tài sản khác cũng vừa được Thi hành án dân sự TP.HCM thông báo giảm giá lần 2 là xe cứu thương 5 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Mercedes-Benz. Chiếc xe đã qua sử dụng, được mô tả có tình trạng hoạt động bình thường.

Sau khi phiên đấu giá liền kề không thành, giá khởi điểm của xe giảm từ khoảng 3,3 tỉ đồng xuống còn hơn 3 tỉ đồng. Giá khởi điểm ban đầu của xe hơn 3,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, hôm qua (23.10), phiên đấu giá 4 bất động sản tại TP.HCM trị giá gần 375 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan đã không thành do không có người đăng ký mua tài sản. 4 tài sản liên quan gồm: nhà đất 142 Võ Văn Tần, biệt thự 22B Nguyễn Thị Diệu, căn hộ tầng 2 tại 25 Đồng Khởi và nhà đất 151 Đồng Khởi.

Đáng chú ý, du thuyền The Reverie Saigon cùng 2 tàu Thalia và Electra của bà Trương Mỹ Lan đã trải qua nhiều lần giảm giá nhưng vẫn chưa tìm được người mua.

Vào ngày 28.10 tới, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục tổ chức đấu giá lần 8 đối với du thuyền The Reverie Saigon; 2 tàu Thalia, Electra.

Du thuyền The Reverie Saigon, giá khởi điểm ban đầu là 52,4 tỉ đồng. Sau 7 lần giảm giá, mức khởi điểm của tài sản hiện còn 29,2 tỉ đồng, tương đương khoảng 44,3% so với ban đầu.

Hai phương tiện còn lại là các tàu Thalia và Electra, đều sơn màu trắng, được sản xuất vào năm 2017. Mỗi tàu hiện có giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng.

Ban đầu, mỗi tàu được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 5,1 tỉ đồng. Sau 7 lần đấu giá không thành và điều chỉnh giảm giá, mức khởi điểm của mỗi tàu hiện còn khoảng 2,3 tỉ đồng.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, theo phương thức trả giá lên.

Việc đấu giá các tài sản trên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan bồi hoàn hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 bị hại là các trái chủ. Bà Trương Mỹ Lan đang chấp hành án hình phạt tử hình.

Hiện vẫn còn trên 600 tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan đang chờ được định giá và đấu giá.