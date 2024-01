Gần 200 cái tên liên quan tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein

Số hồ sơ trên được tòa án lưu lại xuất phát từ vụ kiện năm 2015 cáo buộc bạn gái cũ của ông Epstein là bà Ghislaine Maxwell liên quan vụ lạm dụng tình dục nạn nhân Virginia Giuffre. Đến năm 2016, thẩm phán Robert Sweet kết luận rằng bà Guiffre "từng là nạn nhân của việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên kéo dài từ năm 1999 - 2002". Các bên đạt thỏa thuận dàn xếp vụ án vào năm 2017, nhưng vụ việc đã dẫn đến một vụ án buôn người cấp liên bang khiến bà Maxwell bị tuyên 20 năm tù giam vào tháng 12.2021.



Trong khi đó, nhiều cái tên xuất hiện trong các lời khai, bằng chứng trước tòa đã được lưu lại trong hồ sơ tòa án. Thẩm phán Mỹ Loretta Preska hồi tháng trước phán quyết rằng không có cơ sở pháp lý nào để tiếp tục giữ bí mật số hồ sơ trên, nên bà ra lệnh công khai chúng với gần 200 cái tên liên quan sau ngày 1.1.

Tỉ phú Epstein từng hoạt động trong lĩnh vực tài chính tại Mỹ, bị kết án dụ dỗ trẻ em làm gái mại dâm, gạ gẫm mại dâm. Tỉ phú này tự sát trong tù vào tháng 8.2019 khi đang đối diện thêm tội danh liên quan đường dây mại dâm trẻ em với mức án 45 năm tù giam. Khi còn sống, ông có quan hệ lâu dài với nhiều nhân vật nổi tiếng trong chính giới và giới nhà giàu, dẫn đến đồn đoán chưa có căn cứ về khả năng họ liên quan đường dây phạm tội của ông.

Theo ABC News, hầu hết những tên tuổi xuất hiện trong các văn bản tòa án đều liên quan ông Epstein theo những cách khác nhau, chẳng hạn như bị cáo buộc có sai phạm, từng làm việc hoặc từng đi trên máy bay riêng của ông. Một số người từng đến những ngôi nhà của ông Epstein, gồm một biệt thự ở thành phố New York (bang New York), một biệt thự ở thành phố Palm Beach (bang Florida), một hòn đảo tư nhân trong quần đảo Virgin Islands thuộc Mỹ và một trang trại ở bang New Mexico.

Truyền thông đưa tin những cái tên hầu như chắc chắn nằm trong hồ sơ tòa án còn có nhiều diễn viên, học giả nổi tiếng. Theo tờ Daily Mail, trong số những người từng có mối quan hệ với ông Epstein có 2 cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Donald Trump, Vương tử Anh Andrew, luật sư nổi tiếng người Mỹ Alan Dershowitz, cựu Thống đốc bang New Mexico (Mỹ) Bill Richardson và cựu lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ George Mitchell.

Những người trong giới giải trí và thời trang từng là bạn bè của ông Epstein có diễn viên Kevin Spacey, đạo diễn Woody Allen, diễn viên hài Chris Tucker và tỉ phú Les Wexner, chủ thương hiệu Victoria's Secret, dù họ chưa từng bị cáo buộc sai phạm. Theo tờ The Guardian, khó có khả năng việc công bố những cái tên trong hồ sơ tòa án có thể dẫn đến cáo buộc hình sự.