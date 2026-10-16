Ngày 16.10, Trường CĐ Kỹ Nghệ II (HVCT) tổ chức khai giảng khóa đào tạo sơ cấp nghề dành cho học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 (ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, TP.HCM).

Khóa học có gần 200 học viên, được tổ chức thành 6 lớp với các nghề đào tạo gồm: kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt, hàn, sửa chữa và lắp đặt máy điều hòa.

Trong thời gian 3 tháng, học viên được trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành, hướng đến khả năng tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập sau khi hoàn thành chương trình.

Cam kết việc làm sau đào tạo cho người cai nghiện

Điểm đáng chú ý của khóa học là định hướng gắn đào tạo với giải quyết việc làm. Trường CĐ Kỹ Nghệ II cam kết giải quyết việc làm cho học viên sau khi hoàn thành chương trình, giúp người học có thêm cơ hội ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS-TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ Nghệ II, nhấn mạnh ý nghĩa của việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo điều kiện để học viên có cơ hội làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Việc triển khai khóa đào tạo góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ của trường trong đào tạo nghề cho các nhóm đối tượng đặc thù theo định hướng của Bộ Công an. Qua đó, giúp học viên nâng cao năng lực nghề nghiệp, củng cố niềm tin, tự tin trở về cộng đồng, đồng thời góp phần phòng ngừa tái nghiện, hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật do thiếu việc làm, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định bằng chính sức lao động của mình.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đối với các nhóm người học đặc thù, khi cơ hội việc làm và khả năng tự chủ về kinh tế có thể góp phần giúp họ vượt qua mặc cảm, từng bước ổn định cuộc sống sau khi trở về gia đình và xã hội.

Gần 200 người cai nghiện ma túy học nghề xoa bóp, sửa chữa máy điều hòa ẢNH: BTC KHÓA HỌC

Học nghề để hạn chế nguy cơ tái nghiện

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM, cho biết công tác cai nghiện, phục hồi không chỉ dừng lại ở việc giúp người cai nghiện cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe thể chất. Mục tiêu quan trọng là giúp họ thay đổi nhận thức, ổn định tâm lý, đồng thời được trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để có thể tự lập khi trở về cộng đồng.

Theo thượng tá Nguyễn Tiến Nam, dạy nghề là giải pháp căn cơ nhằm giúp người cai nghiện có sinh kế ổn định, thay đổi nhận thức và hạn chế nguy cơ tái nghiện. Khi có nghề nghiệp, thu nhập và khả năng tự chủ về kinh tế, học viên sẽ có thêm điều kiện để xóa bỏ mặc cảm, tự tin tìm việc làm, giảm nguy cơ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Theo thượng tá Nguyễn Tiến Nam, dạy nghề là giải pháp căn cơ nhằm giúp người cai nghiện có sinh kế ổn định, thay đổi nhận thức và hạn chế nguy cơ tái nghiện ẢNH: BTC KHÓA HỌC

Thời gian tới, Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 sẽ tiếp tục rà soát, lập danh sách những người có nhu cầu học nghề, từ đó tổ chức thêm các lớp đào tạo ngắn hạn phù hợp với nhu cầu và khả năng của học viên.

Việc mở rộng các chương trình đào tạo nghề, kết hợp với cơ hội việc làm sau khóa học, được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để người cai nghiện xây dựng cuộc sống ổn định, từng bước tái hòa nhập cộng đồng và hạn chế nguy cơ tái nghiện.