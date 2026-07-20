Gần 21.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng, điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế-Luật 2026 ra sao?

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: ngọc dương

Sáng 20.7, thông tin từ Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết, từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT cho thấy năm nay trường có gần 21.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển các ngành.

Điểm chuẩn ĐH sẽ không giảm mạnh trên diện rộng

Phân tích tình hình xét tuyển chung năm nay, thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), nêu thực tế năm nay điểm thi không giảm đều hay tăng đều, mà thay đổi khác nhau tùy tổ hợp, phân hóa thành 2 chiều ngược nhau: điểm trung bình của tổ hợp B00 (toán-hóa-sinh) tăng mạnh nhất, thêm khoảng 1,4 điểm; tổ hợp C00 (văn-sử-địa) giảm sâu nhất, mất gần 2,5 điểm. Ở giữa, tổ hợp D01 (toán-văn-tiếng Anh) tăng nhẹ, tổ hợp A00 truyền thống (toán-lý-hóa) gần như giữ nguyên, riêng tổ hợp A01 (toán-lý-tiếng Anh) giảm nhẹ.

"Lý do chính là môn toán năm nay "dễ thở" hơn và phân loại thí sinh tốt, nên kéo theo các tổ hợp có toán được nâng lên. Ngược lại, các môn vật lý, địa lý và giáo dục kinh tế và pháp luật đề khó hơn hẳn, từ các môn dễ kiếm điểm thành môn khó, khiến tổ hợp C00 tụt sâu", thạc sĩ Tiến nói.

Về tác động đến điểm chuẩn, theo chuyên gia này, nếu giả định chỉ tiêu và phương thức xét tuyển không đổi, điểm chuẩn theo điểm thi sẽ dịch chuyển cùng chiều với mặt bằng từng tổ hợp: tổ hợp C00 và các tổ hợp có lý/tiếng Anh nhiều khả năng giảm; các tổ hợp có toán mạnh như B00, D01 có xu hướng nhích lên; A00 gần như giữ nguyên. Nhưng đây là xu hướng dự kiến dựa trên phổ điểm. Điểm chuẩn chính thức của mỗi ngành còn phụ thuộc chỉ tiêu và số lượng thí sinh đăng ký.

Nhận định chung điểm chuẩn các trường ĐH, thạc sĩ Cù Xuân Tiến cho rằng sẽ không giảm mạnh trên diện rộng như nhiều người lo. Với các ngành top trên, điểm chuẩn do nhóm thí sinh giỏi quyết định, mà năm nay nhóm này vẫn rất đông (riêng điểm 10 môn toán tăng vọt). Vì vậy điểm chuẩn top trên chỉ nhích lên hoặc xuống nhẹ tùy khối, trong đó tổ hợp B00 có thể tăng, tổ hợp A00 gần như đi ngang, chỉ tổ hợp C00 là giảm rõ.

Với các ngành tốp giữa thì "nhạy" hơn, vì phần lớn môn năm nay điểm thấp hơn. Nhóm này có thể giảm nhẹ ở các tổ hợp xã hội và tổ hợp có tiếng Anh, nhưng vẫn ổn định ở những tổ hợp có toán. "Nhưng thứ tác động đến điểm chuẩn mạnh nhất không phải điểm thi, mà là cách các trường thay đổi phương thức xét tuyển và quy đổi điểm", thạc sĩ Cù Xuân Tiến nói thêm.

Dự báo điểm chuẩn ở mức cao trong nhóm ngành luật

Về Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), thạc sĩ Cù Xuân Tiến cho rằng năm 2026 có một thay đổi rất căn bản là trường áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp duy nhất, tính theo thang 100 điểm. Trong đó, điểm học lực là sự kết hợp của 3 thành phần gồm: điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ 3 năm, cộng thêm điểm thưởng chứng chỉ tiếng Anh và điểm ưu tiên.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến cho rằng do cách tính điểm khác với các năm trước nên điểm chuẩn năm nay sẽ công bố theo thang 100, không so sánh trực tiếp được với mức điểm chuẩn thang 30 của phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT hay điểm chuẩn thang 1.200 của phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025. Bên cạnh đó, do điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ chiếm một phần trong công thức tính điểm nên biến động của phổ điểm thi năm nay sẽ không chuyển thành biến động điểm chuẩn một cách trực tiếp và mạnh như trước.

Cụ thể hơn, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), phân tích: "Mức độ ảnh hưởng của phổ điểm thi tới điểm chuẩn của trường sẽ phụ thuộc vào nhóm thí sinh. Với những thí sinh có tham gia thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp chỉ chiếm khoảng 35% trong tổng điểm xét tuyển nên phổ điểm thi ít tác động. Ngược lại, những thí sinh chỉ xét bằng điểm thi tốt nghiệp và học bạ, điểm thi chiếm tỷ trọng lớn nên sẽ "nhạy" hơn với xu hướng chung. Điều này có nghĩa, những thí sinh mạnh về toán sẽ có lợi, còn các tổ hợp thiên về môn xã hội hoặc có giáo dục kinh tế và pháp luật sẽ bất lợi hơn".

Nhận định thêm về nhóm ngành pháp luật, thạc sĩ Cù Xuân Tiến cho rằng năm nay sẽ có xu hướng tích cực hơn, xuất phát từ nhiều yếu tố. Thứ nhất, bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính và đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật, kéo theo nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao ở cả khu vực công lẫn khu vực tư. Thứ hai, quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng của nền kinh tế làm phát sinh nhiều lĩnh vực pháp lý mới, pháp luật về dữ liệu, thương mại điện tử, tài sản số, đầu tư quốc tế, mà thị trường đang rất thiếu nhân lực được đào tạo bài bản.

Thực tế qua số liệu nộp minh chứng và khảo sát nguyện vọng vào trường, thạc sĩ Tiến cho rằng các ngành luật kinh tế, luật thương mại quốc tế vẫn duy trì sức hút tốt và dự kiến điểm chuẩn tiếp tục ở mức cao trong nhóm ngành luật. Đặc biệt, chuyên ngành luật và công nghệ mới mở năm nay nhận được sự quan tâm lớn của thí sinh, vì đây là hướng đào tạo đón đầu nhu cầu nhân lực pháp lý trong môi trường số. "Với đặc thù của Trường ĐH Kinh tế-Luật là đào tạo luật gắn với kinh tế, kinh doanh, quản lý tích hợp công nghệ, dự báo điểm chuẩn nhóm ngành pháp luật năm nay sẽ nằm ở vùng khá cao trong khoảng dao động chung 70–90/100 điểm", thạc sĩ Cù Xuân Tiến nhấn mạnh.