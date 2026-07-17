Hơn 17.000 thí sinh xét tuyển vào Trường ĐH Y dược TP.HCM, gấp 6 lần chỉ tiêu

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: ngọc dương





Hơn 17.000 thí sinh đăng ký vào Trường ĐH Y dược TP.HCM

Sáng 17.7, theo thông tin từ Trường ĐH Y dược TP.HCM, từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, trường ghi nhận có trên 17.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường năm nay.

Trường ĐH Y dược TP.HCM sử dụng 1 phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường 2.746, gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, diện chính sách ưu tiên từ xét tuyển thẳng và dự bị ĐH. Trong trường hợp xét tuyển thẳng và dự bị ĐH không tuyển đủ chỉ tiêu, số lượng còn lại sẽ được chuyển sang và cộng vào số lượng tuyển sinh của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ước tính từ tổng số thí sinh đăng ký so với tổng chỉ tiêu, mức "chọi" giữa các thí sinh khi xét tuyển vào Trường ĐH Y dược TP.HCM năm nay hơn 6 lần, tức 1 thí sinh cạnh tranh với 6 thí sinh khác giành suất trúng tuyển vào trường.

Số lượng tuyển sinh từng ngành năm nay như sau:

2.288 thí sinh có chứng chỉ IELTS, TOEFL, SAT được cộng điểm

Trước đó, Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố danh sách thí sinh nộp bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả kỳ thi SAT về trường để hưởng điểm cộng năm 2026. Năm nay, thay vì xét tuyển kết hợp, trường ĐH Y dược TP.HCM cộng điểm khuyến khích cho những thí sinh có IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 điểm hoặc SAT từ 1.340 trở lên. Cụ thể:

Chứng chỉ ngoại ngữ (chỉ chọn 1 trong 2 gồm IELTS hoặc TOEFL iBT): Điểm khuyến khích = 0,9 x (điểm IELTS/9), hoặc điểm khuyến khích = 0,9 x (điểm TOEFL iBT/120).

Kết quả SAT (Scholastic Aptitude Test): Điểm khuyến khích = 0,9 x (điểm SAT/1600).

Công thức tính như trường công bố, thí sinh được cộng tối đa 1,5 điểm từ các chứng chỉ này. Theo danh sách trường công bố, 2.288 thí sinh có chứng chỉ IELTS, TOEFL, SAT được cộng 0,6-1,5 điểm khi xét tuyển vào trường. Trong đó, khoảng 330 trường hợp đồng thời có điểm IELTS và SAT, hầu hết được cộng 1,5 điểm. Phần lớn thí sinh chỉ có chứng chỉ ngoại ngữ và mức điểm được cộng chỉ 0,6-0,85 điểm trong tổng điểm xét tuyển.

Năm nay, Trường ĐH Y dược TP.HCM thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương. Điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các chương trình đào tạo trình độ ĐH năm 2026 của các ngành dao động từ 17-23. Hai ngành có điểm sàn cao nhất gồm y khoa và răng-hàm-mặt, mức 23 điểm.

Trường cũng đã thông báo mức chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng 1 ngành theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. B00 là tổ hợp gốc và điểm trúng tuyển của tổ hợp A00 được xác định bằng điểm trúng tuyển của tổ hợp B00; Điểm trúng tuyển của các tổ hợp B08, D01 và D07 được xác định thấp hơn điểm trúng tuyển của tổ hợp B00 là 1,5 điểm.

Năm 2025, điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Y dược TP.HCM từ 17- 27,3. Bạn đọc tham khảo điểm chuẩn từng ngành năm ngoái TẠI ĐÂY.