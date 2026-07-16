Trường đại học có gần 83.000 thí sinh đăng ký, dự kiến điểm chuẩn ra sao?

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: ngọc dương

Số thí sinh đăng ký giảm hơn 10.000

Chiều 16.7, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thạc sĩ Phạm Thái sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho biết từ hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT, trường có gần 83.000 thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay.

So với năm ngoái, số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường giảm hơn 10.000 em. Nói về sự sụt giảm này, thạc sĩ Sơn cho rằng một phần nguyên nhân đến từ quy định nguồn xét tuyển khi yêu cầu thí sinh cần đạt tối thiểu 15 điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện xét tuyển ĐH.

Hiện nay, các trường chưa nhìn thấy dữ liệu tổng số nguyện vọng xét tuyển vào trường mình. Tuy nhiên, thạc sĩ Sơn cũng dự đoán tổng nguyện vọng xét tuyển vào trường năm nay có thể sẽ giảm do quy định giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký – năm nay mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng trong khi năm ngoái không giới hạn số lượng.

Năm nay, Trường ĐH Công thương TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển theo từng phương thức. Cụ thể, phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngành luật và luật kinh tế điểm sàn 20 điểm; các ngành còn lại 16 điểm. Phương thức kết quả học bạ THPT, điểm sàn tất cả các ngành ở mức 20, bao gồm cả ngành luật và luật kinh tế. Phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, ngành luật và luật kinh tế điểm sàn 720 điểm; các ngành còn lại 600 điểm. Phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, điểm sàn tất cả các ngành ở mức 20, bao gồm cả ngành luật và luật kinh tế.

Dự báo điểm chuẩn ra sao?

Vể dự báo điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay của trường, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, cho rằng sẽ tương tự như năm 2025. Trong đó, nhóm ngành kỹ thuật (như công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa) có thể dao động từ 19-22 điểm.

Với nhóm ngành công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và an toàn thông tin, điểm chuẩn được dự báo ở mức 22-24,5 điểm, tiếp tục thuộc nhóm ngành có sức cạnh tranh cao.

Các ngành thuộc khối kinh tế (như marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh) được dự báo dao động từ 22-24,5 điểm. Trong khi đó, nhóm ngành luật và luật kinh tế có thể đạt 22,5 đến 23,5 điểm.

Các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc cũng được dự báo nằm trong khoảng 23,5-24 điểm nhờ nhu cầu nhân lực và sức hút ổn định trong nhiều năm gần đây. Riêng nhóm ngành du lịch, quản trị khách sạn và quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được dự báo từ 22-23 điểm, phản ánh xu hướng phục hồi mạnh của lĩnh vực dịch vụ và du lịch.

Cũng theo thạc sĩ Sơn, dự kiến điểm chuẩn xét học bạ THPT các ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, marketing, luật kinh tế… sẽ từ mức 26,5-27,5; ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc ở tầm 27; công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo sẽ khoảng 25,5 điểm. Phương thức đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn các ngành kỹ thuật và công nghệ ở mức dưới 750; nhóm kinh tế, du lịch, ngôn ngữ có thể trong khoảng 700-800 điểm…

Năm 2025, điểm chuẩn Trường ĐH Công thương TP.HCM theo phương thức thi tốt nghiệp THPT dao động từ 17-24,5 điểm. Trong đó, các ngành thuộc khối kinh tế – thương mại trên 23 điểm, riêng ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm cao nhất với mức điểm 24,5 điểm. Các ngành du lịch, luật và công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn trên 23. Các ngành kỹ thuật công nghệ điểm dao động từ 18,5-23 điểm. Điểm chuẩn phương thức xét học bạ THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) từ 20,33-26,5 điểm; phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM từ 607-800 điểm; phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM từ 20,25-26,25 điểm.