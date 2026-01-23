Gần 300.000 lượt quét QR chỉ sau thời gian ngắn WiNX được triển khai

Quét QR trên thân chai Nam Ngư, Đệ nhị, tương ớt CHIN-SU tích 10 lần điểm thưởng trên WinX

Không thay đổi thói quen mua sắm, không cần săn khuyến mãi phức tạp, nhiều người tiêu dùng chia sẻ họ bất ngờ khi nhận được "lộc Tết sớm" chỉ bằng một thao tác quét mã đơn giản trên bao bì sản phẩm quen thuộc.

"Quen mà có thêm lợi"

Tại một tiệm tạp hóa ở huyện ngoại thành, chị Hồng, một người nội trợ, cho biết: "Tết năm nào tôi cũng mua mấy chai nước mắm Nam Ngư, thêm tương ớt CHIN-SU để dùng dần. Năm nay thấy trên chai có mã QR, quét thử thì được cộng điểm với voucher mua sắm. Mua như mọi năm mà thấy lời hơn".

Cảm giác "quen mà có thêm lợi" cũng là nhận xét chung của nhiều người tiêu dùng khi trải nghiệm WiNX trong mùa Tết. Các sản phẩm vốn đã quen thuộc trong căn bếp gia đình nay được "cộng thêm giá trị" thông qua việc tích điểm và nhận voucher mua sắm. Không cần đổi sản phẩm, không cần mua thêm để đủ điều kiện, người tiêu dùng chỉ đơn giản mua đúng thứ mình cần, nhưng nhận thêm lợi ích.

Ở các siêu thị WinMart, không ít khách hàng tỏ ra thích thú khi giỏ hàng Tết của mình trở nên "xôm" hơn nhờ những ưu đãi chồng ưu đãi. Vừa mua sản phẩm quen thuộc, vừa tích lũy điểm cho những lần mua sắm sau, lại có thêm voucher 20K dùng ngay trong cao điểm Tết - trải nghiệm này được nhiều người đánh giá là thiết thực và phù hợp với nhu cầu chi tiêu gia đình.

Thực tế, chỉ trong giai đoạn đầu triển khai, chương trình đã ghi nhận gần 300.000 lượt quét QR và hơn 230.000 người tham gia, cho thấy mức độ quan tâm và hưởng ứng tích cực từ người tiêu dùng tại nhiều khu vực. Tỷ lệ người sử dụng voucher cũng ở mức cao, phản ánh việc trải nghiệm WinX không chỉ dừng lại ở tò mò, mà đã nhanh chóng trở thành một phần trong thói quen mua sắm hằng ngày của nhiều gia đình trong mùa Tết.

Dễ tham gia, phù hợp mọi đối tượng

Một trong những điểm khiến WiNX nhanh chóng được đón nhận là cách tham gia đơn giản. Mã QR được in trực tiếp trên bao bì sản phẩm, người tiêu dùng chỉ cần quét mã bằng điện thoại, đăng ký hội viên WiNX là có thể nhận điểm thưởng và voucher.

"Nhà tôi có bố mẹ lớn tuổi, không rành mấy ứng dụng phức tạp. Thấy quét mã trên chai là làm được ngay, không phải tải nhiều app, nên ai cũng dùng được", anh Minh, khách hàng mua sắm tại siêu thị WinMart tại TP.HCM, chia sẻ.

Chính sự đơn giản này giúp WiNX phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, từ các gia đình trẻ ở đô thị đến người tiêu dùng ở khu vực nông thôn, nơi tiệm tạp hóa vẫn là điểm mua sắm chính trong dịp Tết.

Người tiêu dùng hào hứng tham gia chương trình của WiNX

Từ siêu thị đến tiệm tạp hóa: Thấy WiNX là thấy lộc Tết

Không chỉ xuất hiện tại các siêu thị lớn, dấu hiệu WiNX hiện diện rộng khắp tại hệ thống bán lẻ quen thuộc của người tiêu dùng. Theo thông tin từ doanh nghiệp, WiNX đã được triển khai tại hơn 345.000 cửa hàng tạp hóa, cùng gần 4.600 cửa hàng WinMart/WinMart+ và gần 130 siêu thị, đại siêu thị WinMart trên toàn quốc.

Quét QR dòng nước mắm Nam Ngư, mở quyền lợi dành riêng cho hội viên WinX

Điều này giúp người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp WiNX ngay tại điểm mua sắm quen thuộc gần nhà. Với nhiều gia đình, nhất là ở khu vực nông thôn, việc có thể tham gia chương trình ngay tại tiệm tạp hóa trong xóm mang lại cảm giác gần gũi và thuận tiện hơn so với các hình thức khuyến mãi chỉ áp dụng tại siêu thị lớn.