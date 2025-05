Gần 3,4 tỉ đồng cho các công trình, phần việc tình nguyện hè tại Long An

Sáng 31.5, tại Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Long An, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 chính thức khởi động, thu hút hơn 600 đoàn viên, thanh niên tham dự, đánh dấu bước mở đầu cho chuỗi hoạt động tình nguyện sâu rộng trên toàn tỉnh.

Ban chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 của Tỉnh đoàn Long An phát cờ lệnh ẢNH: B.B

Anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, cho biết chiến dịch năm nay mang chủ đề "Tuổi trẻ Long An tự hào, vững tin theo Đảng", phương châm hành động "Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững", gắn với "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn". Thời gian triển khai từ tháng 4 đến hết tháng 8.2025, hướng tới các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn.

Ban chỉ huy chiến dịch trao kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị tham gia ẢNH: B.B

Năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An xác định 12 chỉ tiêu cụ thể, nổi bật như: 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; xóa ít nhất 25 căn nhà tạm, nhà dột nát; trồng mới 200.000 cây xanh; sửa chữa, làm mới ít nhất 30 km đường giao thông nông thôn; tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 30.000 lượt thanh niên; tổ chức 30 lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi; triển khai 100 công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp; giới thiệu ít nhất 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đặc biệt, chiến dịch năm nay tiếp tục phát huy chủ trương "3 liên kết" (liên kết lực lượng, địa bàn và cộng đồng) và đẩy mạnh chuyển đổi số; hỗ trợ 800 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên; phát triển mô hình "Bình dân học vụ số" tại 100% xã, phường, thị trấn.

Trao quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: B.B

Tại lễ ra quân, ban tổ chức đã trao 55 suất học bổng (5 suất đặc biệt trị giá 5 triệu đồng/suất; 50 suất trị giá 600.000 đồng/suất) cho học sinh vượt khó; trao 50 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; trao bảng tượng trưng cho các công trình thanh niên: tuyến đường kiểu mẫu, nhà khăn quàng đỏ, góc học tập.

Ngay sau lễ ra quân, hàng loạt hoạt động hưởng ứng đã diễn ra trên địa bàn tỉnh, như: tập huấn phòng, chống tác hại thuốc lá điện tử; triển khai mô hình phòng chống rác thải nhựa tại TP.Tân An; khánh thành công trình măng non "Ngôi nhà khăn quàng đỏ"; tổ chức sân chơi thiếu nhi, tập huấn "Bình dân học vụ số"...

Tặng học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi ẢNH: B.B

Theo Tỉnh đoàn Long An, tổng nguồn lực xã hội hóa huy động cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 gần 3,4 tỉ đồng, từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.