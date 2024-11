Gần 4 giờ chiều nay, TP.HCM vẫn nắng nóng 38 độ C

Hôm nay, TP.HCM xảy ra tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối. Theo ghi nhận của Thanh Niên, đến gần 4 giờ chiều nhiệt độ nhiều nơi vẫn ở mức cao. Tại khu vực Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) lúc 15 giờ 40 phút ghi nhận nhiệt độ vẫn 38 độ C. Nhiều người buôn bán ở khu vực này cho biết, vào cao điểm buổi trưa nay bảng thông báo nhiệt độ lên tới 39 - 40 độ C. Không riêng gì trưa nay mà nhiều ngày qua nắng nóng cũng rất gay gắt.



Gần 16 giờ chiều nay, TP.HCM vẫn nắng nóng 38 độ C ẢNH: CHÍ NHÂN

"Tình trạng nắng nóng ngày một tăng và kéo dài từ đầu tuần đến nay. Khu vực này ít cây xanh nên vừa dứt mưa là nắng nóng gay gắt. Từ đầu tháng 11 đến nay mưa ít khiến tình trạng nắng nóng diễn ra thường xuyên", bà Hương một người bán nước khu vực này cho biết.

Thông tin thời tiết từ các thiết bị di động cho biết, hôm nay là một trong những ngày có mức nhiệt cao nhất, lên tới 35 độ C - mức nắng nóng.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo: Trong ngày 17 và 18.11, nhiệt độ ở nhiều quận huyện của TP.HCM tiếp tục duy trì mức cao, phổ biến 34 độ C; trừ một số địa phương như Q.7, Nhà Bè, Cần Giờ thấp hơn khoảng 1 - 2 độ C. Bước sang ngày 19.11 nhiệt độ toàn thành phố giảm xuống còn 33 độ C và tiếp tục giảm thêm 1 độ C vào ngày 20.11.

Nhiều người phải sử dụng hệ thống phun sương để làm dịu bớt nắng nóng. Dự báo nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 19.11 ẢNH: CHÍ NHÂN

Đến ngày 21.11, nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn 31 độ C. Sau ngày này nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại.

Nguyên nhân là hiện nay các đợt không khí lạnh từ phía bắc tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Do cường độ mạnh và kéo dài nên không khí lạnh lấn sâu hơn xuống phía nam. Đến khoảng ngày 20 - 21.11, đợt không khí lạnh này bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết Nam bộ và TP.HCM. Đây có khả năng sẽ là đợt lạnh ảnh hưởng mạnh nhất đến thời tiết TP.HCM và Nam bộ kể từ đầu mùa gió đông bắc đến nay.