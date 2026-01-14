Gần 4.000 học sinh giỏi TP.HCM tranh tài tại cuộc thi hơn 30 năm tuổi

Lần đầu tiên, Kỳ thi Học sinh giỏi Giải Toán trên máy tính cầm tay TP.HCM lần thứ 32 năm học 2025 – 2026 đón nhận lượng học sinh tham dự khủng, gần 4.000 học sinh xuất sắc đến từ các trường THCS và THPT trên địa bàn TP.HCM.

Kỳ thi diễn ra vào sáng ngày 11.01.2026 tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, do Sở GD-DT TP.HCM chỉ đạo tổ chức, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX), cùng sự hiện diện và ủng hộ của đoàn lãnh đạo cấp cao CASIO Nhật Bản, CASIO Singapore và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, kỳ thi là nơi phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần định hình tư duy toán học ứng dụng, khuyến khích học sinh khai thác hiệu quả máy tính cầm tay như một công cụ hỗ trợ tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề một cách khoa học, chính xác.

Sau khi thi, các em học sinh được nhận ngay giấy chứng nhận đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Bên cạnh đó, thí sinh còn có thể tham gia các hoạt động giải trí hấp dẫn, bổ ích như phần thi đồng đội, trang trí tờ ước nguyện để treo lên “Bức tường cầu may”..., mang lại sự hứng khởi, giảm bớt căng thẳng sau những giây phút tranh tài kịch liệt.



