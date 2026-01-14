Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gần 4.000 học sinh giỏi TP.HCM tranh tài tại cuộc thi hơn 30 năm tuổi
Video Giáo dục

Gần 4.000 học sinh giỏi TP.HCM tranh tài tại cuộc thi hơn 30 năm tuổi

Nguyên Ân - Thảo Tú
14/01/2026 10:39 GMT+7

Sáng ngày 11.1.2026, tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã diễn ra Kỳ thi Học sinh giỏi Giải Toán trên máy tính cầm tay TP.HCM lần thứ 32 năm học 2025 – 2026, thu hút 3.800 học sinh xuất sắc đến từ các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố.

Lần đầu tiên, Kỳ thi Học sinh giỏi Giải Toán trên máy tính cầm tay TP.HCM lần thứ 32 năm học 2025 – 2026 đón nhận lượng học sinh tham dự khủng, gần 4.000 học sinh xuất sắc đến từ các trường THCS và THPT trên địa bàn TP.HCM.

Kỳ thi diễn ra vào sáng ngày 11.01.2026 tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, do Sở GD-DT TP.HCM chỉ đạo tổ chức, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX), cùng sự hiện diện và ủng hộ của đoàn lãnh đạo cấp cao CASIO Nhật Bản, CASIO Singapore và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

Gần 4.000 học sinh giỏi TP.HCM tranh tài tại cuộc thi hơn 30 năm tuổi - Ảnh 1.

Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, kỳ thi là nơi phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần định hình tư duy toán học ứng dụng, khuyến khích học sinh khai thác hiệu quả máy tính cầm tay như một công cụ hỗ trợ tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề một cách khoa học, chính xác.

Gần 4.000 học sinh giỏi TP.HCM tranh tài tại cuộc thi hơn 30 năm tuổi - Ảnh 2.

Sau khi thi, các em học sinh được nhận ngay giấy chứng nhận đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Bên cạnh đó, thí sinh còn có thể tham gia các hoạt động giải trí hấp dẫn, bổ ích như phần thi đồng đội, trang trí tờ ước nguyện để treo lên “Bức tường cầu may”..., mang lại sự hứng khởi, giảm bớt căng thẳng sau những giây phút tranh tài kịch liệt.


Tin liên quan

Ngày hội nhà giáo sáng tạo 2025: Tôn vinh các sáng kiến ứng dụng AI trong giảng dạy

Ngày hội nhà giáo sáng tạo 2025: Tôn vinh các sáng kiến ứng dụng AI trong giảng dạy

"Ngày hội Nhà giáo sáng tạo với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo 2025” – sân chơi giao lưu, học hỏi dành cho đội ngũ nhà giáo trên cả nước trong ứng dụng AI vào giảng dạy, do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Đại học RMIT Việt Nam tổ chức, đã diễn ra thành công ngày 13.12.2025.

Hội thảo khoa học bàn về đổi mới ngành Dược trong kỷ nguyên số

Khám phá thêm chủ đề

học sinh giỏi học sinh giỏi toán cuộc thi toán giải toán máy tính cầm tay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận