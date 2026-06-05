Gần 50 người chết khát giữa sa mạc Sahara

Những người thiệt mạng nằm trong nhóm người trở về từ Mali để tham dự một lễ hội Hồi giáo thì xe bị hỏng, theo AFP dẫn thông báo từ chính quyền vùng Agadez thuộc miền bắc Niger.

Giới chức xác nhận 49 người "đã chết khát tại một khu vực hẻo lánh cách Assamaka hơn 80 km về phía tây". Assamaka là thị trấn nằm giữa sa mạc Sahara ở phía bắc Niger, một điểm qua biên giới chính giữa Niger và Algeria, đồng thời cũng gần biên giới Mali.

Binh sĩ Niger xuất hiện khi một đám đông người di cư tập trung tại thị trấn Assamaka (Niger) vào ngày 29.3.2023 Ảnh: AFP

"Do thiếu nước và không thể sửa chữa xe bất chấp nỗ lực của tài xế, phụ lái và hành khách, những người này đã bị mắc kẹt trong một môi trường khắc nghiệt, nơi nhiệt độ cực kỳ cao và thiếu các điểm tiếp tế, khiến việc sống sót vô cùng khó khăn", chính quyền Agadez cho hay. Họ thông báo thêm rằng các nạn nhân đã được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể.

May mắn, có 2 người sống sót sau khi đi bộ hơn 50 km đến một nguồn nước gần đó và sau đó tiếp tục đến thị trấn Assamaka, nơi họ đã báo động cho giới chức, theo chính quyền Agadez.

Vùng sa mạc này là điểm trung chuyển nổi tiếng cho những người di cư tìm cách đi từ các quốc gia châu Phi đến châu Âu, và nhiều người đã chết khát hoặc chết đói trên những bãi cát nóng rát, theo AFP.

Vào tháng 10.2025, cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR thông báo khoảng 4 triệu người phải di dời khắp khu vực Sahel ở châu Phi, trong bối cảnh bạo lực và bất ổn khiến số người phải rời bỏ nhà cửa ngày càng tăng.

"Khoảng 4 triệu người hiện phải di dời trên khắp Burkina Faso, Mali, Niger và các nước láng giềng, nhiều hơn 2/3 so với 5 năm trước, phản ánh tình trạng bất ổn, khả năng tiếp cận dịch vụ và sinh kế hạn chế cũng như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu", ông Abdouraouf Gnon-Konde, Giám đốc khu vực của UNHCR tại Tây và Trung Phi, nhận định.