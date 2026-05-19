Gần 7.000 nhà hàng khắp cả nước đua giành giải 'quán đỉnh' trên GrabFood

Đây là năm thứ 2 liên tiếp GrabFood thực hiện chương trình "Giải đấu quán đỉnh" để hỗ trợ đối tác nhà hàng tăng trưởng. Từ hơn 45.000 lượt bình chọn trong năm 2025, năm nay, giải đấu đã quy tụ gần 7.000 đối tác nhà hàng tại 18 tỉnh, thành khắp cả nước tham gia tranh tài.

Giải đấu quán đỉnh giúp các nhà hàng, quán ăn địa phương thu hút thêm đơn hàng

Không chỉ dừng lại ở thi đua tăng đơn hàng, giải đấu còn là cơ hội để các nhà hàng, quán ăn quảng bá món ăn đặc trưng của mình và là "sân chơi" để các quán thể hiện sự sáng tạo trong cách tương tác với người dùng.

"Giải đấu quán đỉnh" 2026 được thiết kế với 4 bảng thi đấu tương ứng với 4 nhóm ẩm thực quen thuộc gồm cơm, bún, bánh mì và đồ uống.

Các nhà hàng, quán ăn sẽ lựa chọn các món ăn nổi bật nhất của mình để tranh tài cùng những quán khác trong cùng bảng đấu. Mỗi đơn hàng GrabFood tương đương với một lượt bình chọn từ người dùng. Với thể thức này, các quán được khuyến khích triển khai nhiều hoạt động truyền thông sáng tạo trên mạng xã hội, chương trình ưu đãi hay tương tác với khách hàng để thu hút thêm sự ủng hộ từ người dùng.

Đặc biệt, sau các vòng thi tại địa phương, những quán có kết quả nổi bật sẽ tiếp tục bước vào vòng đấu liên tỉnh, trước khi tiến đến chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 6.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển thị trường, Grab Việt Nam, cho biết: "Sau mùa đầu tiên, chúng tôi ghi nhận sự tham gia tích cực từ cả đối tác và người dùng, đồng thời thấy rõ tiềm năng của mô hình này trong việc giúp các nhà hàng quảng bá những món ăn gắn liền với thương hiệu. "Giải đấu quán đỉnh" không chỉ là một cuộc cạnh tranh về đơn hàng, mà còn là cơ hội để các quán hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng và tăng cường xây dựng thương hiệu trên GrabFood. Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các đối tác nhà hàng, đặc biệt là các quán nhỏ và vừa tại địa phương, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và phát triển bền vững hơGiải đấu quán đỉnh năm nay quy tụ gần 7.000 đối tác nhà hàng tại khắp 18 tỉnh, thành trên cả nướcn trên nền tảng số".

"Giải đấu quán đỉnh" sử dụng chính hành vi đặt đơn hàng GrabFood của người dùng để ghi nhận kết quả, qua đó phản ánh rõ hơn mức độ yêu thích thực tế của người dùng đối với từng thương hiệu. Điều này mang đến cho các nhà hàng thêm dữ liệu và góc nhìn thực tế về hành vi người dùng để tối ưu sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ và cách tiếp cận khách hàng.

Ngoài ra, với cơ chế thi đấu liên tỉnh, nhiều quán ăn địa phương cũng có thêm cơ hội tiếp cận người dùng ở nhiều khu vực khác nhau thông qua chính những món ăn gắn liền với thương hiệu của mình, đồng thời tạo nên cuộc đua nơi người dùng không chỉ ủng hộ quán ăn yêu thích mà còn dành sự quan tâm cho các đại diện đến từ địa phương.

Song song, nhiều ưu đãi hấp dẫn cũng được triển khai trong thời gian diễn ra chương trình, bao gồm ưu đãi giảm lên đến 50% áp dụng cho một số món ăn nhất định, và ưu đãi giảm 50%, giảm tối đa 35.000 đồng cho đơn GrabFood từ 50.000 đồng.



