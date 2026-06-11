Gần 860 ha rừng tại U Minh Hạ suy thoái, suy kiệt chưa rõ nguyên nhân

Ngày 10.6, lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Hạ (xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau cùng các cơ quan chức năng về thực trạng diện tích rừng bị suy thoái và có dấu hiệu suy kiệt lên đến gần 860 ha.
Cụ thể, tại Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt có khoảng 300 ha rừng bị suy thoái và khoảng 467 ha có dấu hiệu suy kiệt. Tại Phân khu Phục hồi sinh thái, diện tích rừng tự nhiên bị suy thoái khoảng 92,33 ha.
Như vây, tổng diện tích rừng bị suy thoái và có dấu hiệu suy kiệt tại Vườn quốc gia U Minh Hạ hiện gần 860 ha.
Báo cáo cho thấy, chất lượng rừng tại khu vực này có xu hướng giảm trong nhiều năm qua. Kết quả kiểm kê rừng năm 2014 xác định đây là khu vực rừng nghèo, có trữ lượng cây đứng từ 10 m3/ha đến 100 m3/ha.
Đến năm 2023, kết quả điều tra rừng thuộc Dự án "Quản lý bền vững hệ sinh thái đất than bùn tại Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau" ghi nhận trữ lượng trung bình chỉ còn 17,6 m3/ha. Theo quy định hiện hành, khu vực này thuộc nhóm rừng nghèo kiệt, có trữ lượng cây đứng từ 10 m3/ha đến 50 m3/ha.
Kết quả điều tra rừng năm 2025 của Vườn quốc gia U Minh Hạ và đơn vị tư vấn tiếp tục xác định hiện trạng khu vực này là rừng nghèo kiệt.
Tuy nhiên, theo Vườn quốc gia U Minh Hạ, những nguyên nhân được nêu trong báo cáo mới dừng lại ở mức nhận định ban đầu từ quá trình khảo sát thực tế và chưa được các nhà khoa học hoặc đơn vị nghiên cứu có thẩm quyền kết luận chính thức.
Theo đó, bước đầu đơn vị ghi nhận một số yếu tố có thể liên quan đến hiện trạng suy thoái rừng như cây gỗ đã quá tuổi thành thục, nhiều cây già cỗi dẫn đến chết cây; tác động của biến đổi khí hậu với các hiện tượng mưa, bão, hạn hán bất thường; cùng sự phát triển của các loài thực vật leo bám như choại, run thơm, mây nước, vạc, bòng bong khiến cây rừng bị lung lay và ngã đổ.
Báo cáo cũng đề cập tình trạng cây rừng ngập nước trong thời gian dài do yêu cầu giữ nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và khả năng thoát nước chậm trong mùa mưa. Theo đánh giá bước đầu, yếu tố này có thể làm tầng đất than bùn bị trôi rửa khiến cây rừng dễ ngã đổ hơn.
Vườn quốc gia U Minh Hạ nhận định tình trạng cây rừng ngã đổ tại khu vực này có khả năng còn tiếp diễn trong thời gian tới. Một trong những khó khăn hiện nay là phần lớn diện tích rừng bị suy kiệt nằm trong Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là khu vực phải duy trì cấu trúc rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp nên việc triển khai các giải pháp phục hồi gặp nhiều hạn chế.
Trước thực trạng trên, Vườn quốc gia U Minh Hạ đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép mời các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tổ chức hội thảo nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân suy thoái rừng để làm cơ sở xây dựng các giải pháp lâm sinh phù hợp.
Đơn vị cũng đề xuất phối hợp với các cơ quan nghiên cứu triển khai đề tài khoa học về điều tiết nước chủ động nhằm bảo đảm sự sinh trưởng của cây rừng, dự kiến thực hiện tại tiểu khu 1 thuộc Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn quốc gia U Minh Hạ.
Vườn quốc gia U Minh Hạ là một trong ba khu bảo tồn đất ngập nước quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long đồng thời là vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau do UNESCO công nhận. Vùng lõi của vườn rộng hơn 8.527 ha, đóng vai trò điều hòa khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học độc đáo của vùng đất mũi.
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