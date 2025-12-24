Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Gần 8.800 tỉ mở đường liên cảng Cát Lái, 'cứu' kẹt xe Xa lộ Hà Nội

Hà Mai
24/12/2025 12:51 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3.

Theo Sở Xây dựng, cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu nằm dọc sông Đồng Nai, là cụm cảng trọng điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam và TP.HCM.

Gần 8.800 tỉ mở đường liên cảng Cát Lái, 'cứu' kẹt xe Xa lộ Hà Nội- Ảnh 1.

Phối cảnh tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

Hiện nay, phương tiện giao thông vào cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu qua các trục đường như Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ kết nối Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hết sức khó khăn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe kéo dài trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Ùn tắc làm gia tăng chi phí vận tải, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa, đồng thời có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Sở Xây dựng nhìn nhận việc đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành Đai 3 là hết sức cần thiết nhằm tạo một trục giao thông mới có tính chất chuyên dụng, kết nối trực tiếp hệ thống cảng Cát Lái - Phú Hữu với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3.

Từ đó, tăng cường năng lực giao thông ra vào cảng, kết nối trực tiếp hệ thống giao thông liên vùng, rút ngắn hành trình, tạo thuận lợi tạo thuận lợi cho chuỗi logistics xuất nhập khẩu hàng hóa phát triển bền vững thông qua cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu cho khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Tuyến đường cũng sẽ góp phần giảm tai nạn giao thông, giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Gần 8.800 tỉ mở đường liên cảng Cát Lái, 'cứu' kẹt xe Xa lộ Hà Nội- Ảnh 2.

Sơ đồ hướng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu (đường màu đỏ)

Từ những phân tích trên, Sở Xây dựng đề xuất xây dựng trục đường mới với tổng chiều dài gần 6 km, rộng 60 m. Điểm đầu tuyến nối vào đường Nguyễn Thị Định đoạn gần giao lộ Trương Văn Bang, điểm cuối tại nút giao Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trên tuyến sẽ xây cầu Bà Cua quy mô 10 làn xe; đoạn từ cảng Phú Hữu đến nút giao cao tốc và Vành đai 3 xây cầu cạn 4 làn, cùng hệ thống nút giao và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 8.800 tỉ đồng, sử dụng ngân sách. Trong đó, phần bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật hơn 1.350 tỉ đồng; xây lắp khoảng 7.400 tỉ đồng. Nếu được phê duyệt báo cáo tiền khả thi trong quý 1/2026, các đơn vị sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng, lập, phê duyệt thiết kế xây dựng, sau đó lựa chọn nhà thầu thi công để khởi công vào quý 3/2026, hoàn thành cuối năm 2028.

Để đáp ứng tiến độ này, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan làm việc với những doanh nghiệp có đất nằm trong phạm vi dự án sớm thực hiện bồi thường đối với phần diện tích thuộc trách nhiệm.

