Gần dân hơn trong từng quyết sách

Đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu tại hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV của ủy ban này, diễn ra ngày 23.11.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị ẢNH: THU HẰNG

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, việc thành lập Ủy ban Văn hóa - Xã hội trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập Ủy ban Văn hóa, giáo dục và Ủy ban Xã hội là một bước đổi mới quan trọng trong tổ chức bộ máy của Quốc hội, phù hợp với xu thế cải cách của hệ thống chính trị.

Trong nhiệm kỳ, ủy ban đã nỗ lực lớn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Cụ thể, về công tác xây dựng pháp luật, ủy ban đã chủ trì thẩm tra 20 dự án luật, 6 nghị quyết của Quốc hội, 1 pháp lệnh và 6 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ trì thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong 44 dự án luật; đồng thời phối hợp thẩm tra hơn 260 lượt báo cáo theo phân công.

Ở lĩnh vực giám sát, ủy ban đã chủ trì tham mưu 1 chuyên đề giám sát của Quốc hội; phối hợp tham mưu 2 chuyên đề giám sát; chủ trì tham mưu 2 chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức 4 đoàn giám sát tổng hợp và 20 cuộc giám sát chuyên đề...

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ủy ban đã nghiên cứu, tham gia thẩm tra 45 vấn đề quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định, trong đó nhiều vấn đề cấp bách, có tác động lớn đến đời sống xã hội.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, ủy ban sẽ quán triệt, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, nhất là các chủ trương, nghị quyết về các lĩnh vực của ủy ban phụ trách; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và phản biện xã hội, bảo đảm chính sách, pháp luật đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ủy ban sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu; nâng cao chất lượng tham mưu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; đẩy mạnh cải cách thể chế, đổi mới phương thức làm việc, thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới mô hình Quốc hội hiện đại, tiến tới Quốc hội điện tử, Quốc hội số.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường dân chủ, công khai và gắn bó chặt chẽ với cử tri; chủ động tiếp nhận, phản ánh và theo dõi việc giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Mang lại sinh khí mới cho hoạt động của Quốc hội

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Văn hóa - Xã hội trong nhiệm kỳ. Bà nhấn mạnh, với phạm vi phụ trách rộng, đa dạng và trực tiếp gắn với đời sống người dân, ủy ban đã luôn chủ động nghiên cứu, bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến nhiều chiều.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: PHẠM THẮNG

Theo bà Thanh, ủy ban đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có tác động sâu rộng đến quản lý nhà nước và quản trị xã hội. Bà dẫn chứng một số phiên giải trình được dư luận quan tâm như: dạy học trong bối cảnh dịch Covid-19; chính sách đối với giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông; quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả…

"Những việc làm này thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự nhạy bén trong phản ứng chính sách, mang lại sinh khí mới cho hoạt động của Quốc hội", bà Nguyễn Thị Thanh nói.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, trước những chủ trương mới của Đảng, đặc biệt là yêu cầu phát triển mạnh mẽ văn hóa và con người Việt Nam; xây dựng nền giáo dục hiện đại; bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, ủy ban cần tiếp tục bám sát thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ ở miền Trung và Tây nguyên với tổng số tiền hơn 126 triệu đồng, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" của người Việt Nam.