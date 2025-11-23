Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gần dân hơn trong từng quyết sách

Thu Hằng
Thu Hằng
23/11/2025 15:25 GMT+7

Bước vào nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, bên cạnh đẩy mạnh cải cách thể chế, đổi mới phương thức làm việc góp phần xây dựng Quốc hội hiện đại, chuyên nghiệp, Ủy ban Văn hóa - Xã hội sẽ tăng cường gắn bó chặt chẽ với cử tri, chủ động tiếp nhận và theo dõi việc giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu tại hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV của ủy ban này, diễn ra ngày 23.11.

Gần dân hơn trong từng quyết sách- Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị

ẢNH: THU HẰNG

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, việc thành lập Ủy ban Văn hóa - Xã hội trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập Ủy ban Văn hóa, giáo dục và Ủy ban Xã hội là một bước đổi mới quan trọng trong tổ chức bộ máy của Quốc hội, phù hợp với xu thế cải cách của hệ thống chính trị.

Trong nhiệm kỳ, ủy ban đã nỗ lực lớn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Cụ thể, về công tác xây dựng pháp luật, ủy ban đã chủ trì thẩm tra 20 dự án luật, 6 nghị quyết của Quốc hội, 1 pháp lệnh và 6 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ trì thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong 44 dự án luật; đồng thời phối hợp thẩm tra hơn 260 lượt báo cáo theo phân công.

Ở lĩnh vực giám sát, ủy ban đã chủ trì tham mưu 1 chuyên đề giám sát của Quốc hội; phối hợp tham mưu 2 chuyên đề giám sát; chủ trì tham mưu 2 chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức 4 đoàn giám sát tổng hợp và 20 cuộc giám sát chuyên đề...

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ủy ban đã nghiên cứu, tham gia thẩm tra 45 vấn đề quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định, trong đó nhiều vấn đề cấp bách, có tác động lớn đến đời sống xã hội.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, ủy ban sẽ quán triệt, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, nhất là các chủ trương, nghị quyết về các lĩnh vực của ủy ban phụ trách; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và phản biện xã hội, bảo đảm chính sách, pháp luật đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ủy ban sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu; nâng cao chất lượng tham mưu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; đẩy mạnh cải cách thể chế, đổi mới phương thức làm việc, thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới mô hình Quốc hội hiện đại, tiến tới Quốc hội điện tử, Quốc hội số.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường dân chủ, công khai và gắn bó chặt chẽ với cử tri; chủ động tiếp nhận, phản ánh và theo dõi việc giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Mang lại sinh khí mới cho hoạt động của Quốc hội

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Văn hóa - Xã hội trong nhiệm kỳ. Bà nhấn mạnh, với phạm vi phụ trách rộng, đa dạng và trực tiếp gắn với đời sống người dân, ủy ban đã luôn chủ động nghiên cứu, bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến nhiều chiều.

Gần dân hơn trong từng quyết sách- Ảnh 2.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

ẢNH: PHẠM THẮNG

Theo bà Thanh, ủy ban đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có tác động sâu rộng đến quản lý nhà nước và quản trị xã hội. Bà dẫn chứng một số phiên giải trình được dư luận quan tâm như: dạy học trong bối cảnh dịch Covid-19; chính sách đối với giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông; quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả…

"Những việc làm này thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự nhạy bén trong phản ứng chính sách, mang lại sinh khí mới cho hoạt động của Quốc hội", bà Nguyễn Thị Thanh nói.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, trước những chủ trương mới của Đảng, đặc biệt là yêu cầu phát triển mạnh mẽ văn hóa và con người Việt Nam; xây dựng nền giáo dục hiện đại; bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, ủy ban cần tiếp tục bám sát thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ ở miền Trung và Tây nguyên với tổng số tiền hơn 126 triệu đồng, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" của người Việt Nam.

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị Đảng đoàn MTTQ VN cần đề ra giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tăng cường hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Khám phá thêm chủ đề

Quốc hội tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Ủy ban Văn hóa - Xã hội Cử tri
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận