Gần dân, vì dân phục vụ

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết xuất phát từ vị trí, vai trò, tính chất quan trọng trong công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ chỉ đạo xây dựng và trình Quốc hội thông qua luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.



Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tặng quà lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong lễ ra mắt Khánh Hoan

"Việc Quốc hội ban hành luật này có ý nghĩa rất quan trọng, là cột mốc đánh dấu sự ra đời về mặt pháp lý để duy trì, củng cố duy trì các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để sớm đưa luật vào thực tiễn cuộc sống, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 40. Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14 quy định chi tiết một số điều của luật, đồng thời tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp để quán triệt, triển khai", Bộ trưởng Lương Tam Quang nói.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thời cơ và cả thách thức, do đó yêu cầu đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở ngày càng cao.

Bộ trưởng mong muốn chính quyền các cấp Nghệ An tiếp tục thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với nhiệm vụ tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tiếp tục quan tâm hơn nữa trong đầu tư trang bị phương tiện, đảm bảo các chế độ, chính sách để lực lượng có đủ điều kiện thực thi tốt chức năng, nhiệm vụ.

Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình để kịp thời tham mưu các cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp ANTT nổi lên ngay từ địa bàn cơ sở.

Quán triệt và thực hiện tốt phương châm lấy cơ sở làm trung tâm, xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố thành pháo đài vững chắc trong công tác đảm bảo ANTT. Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng chính trị và pháp luật, nhiệm vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, xem đây là lực lượng đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, có vai trò rất quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT ngay tại địa bàn cơ sở.

Đặc biệt, cần cụ thể hóa 6 nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đó là: nắm tình hình về ANTT; xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ; chủ động PCCC, cứu hộ cứu nạn; tuần tra đảm bảo ANTT, an toàn giao thông; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật đang lưu trú tại cơ sở, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động… Đồng thời, khẩn trương tham mưu ổn định các tổ bảo vệ ANTT tại cơ sở gắn với chương trình công an xã, thị trấn để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở có đủ điều kiện bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ được giao...