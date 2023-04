Gần một năm trốn truy nã sang Lào, bị bắt khi quay về Đà Nẵng

Ngày 25.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bàn giao bị can trốn truy nã Nguyễn Ngọc Thành (biệt danh Thành "mập", 41 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho Công an Q.Liên Chiểu.

Theo điều tra, tối 3.5.2022, sau khi nhậu ở nhà bạn, nhóm của Nguyễn Ngọc Thành gồm 4 người đi về ngang đường Bạch Thái Bưởi (P.Hòa Khánh Bắc) thì mâu thuẫn với nhóm người đang ăn nhậu trên vỉa hè.



Hai bên xô xát nhưng chưa gây thương tích và tự giải tán. Khi tụ tập ở nhà bạn trên đường Nguyễn Kiều (P.Hòa Khánh Bắc), nhóm Thành còn bực tức chuyện đánh nhau nên chuẩn bị hung khí gồm dao, gậy sắt, đồng thời huy động tổng cộng 10 đối tượng giang hồ để đi trả thù.

Thành "mập" bị bắt NGUYỄN TÚ

Cả nhóm đi trên 1 ô tô và 2 xe máy quay lại đường Bạch Thái Bưởi. Thấy nhóm người còn ăn nhậu trên vỉa hè, nhóm Thành cầm hung khí xông vào đánh, chém.

Bị tấn công bất ngờ nhưng nhóm người vẫn kịp lấy dao, bàn, ghế, gạch đá phản công. Thấy vậy, nhóm Thành lao ô tô lên vỉa hè tông vào bàn nhậu. Hậu quả, nhóm Thành chém 2 người phe đối phương bị thương nặng, phải nhập viện điều trị.

Công an Q.Liên Chiểu đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng vào ngày 11.5.2022, tiếp đó khởi tố bị can, trong đó có Nguyễn Ngọc Thành nhưng Thành đã bỏ trốn qua Lào, xin làm thuê cho xưởng gỗ của bạn.

Công an Q.Liên Chiểu đã ra quyết định truy nã Thành "mập". Tối 24.4, sau gần 1 năm trốn truy nã tại Lào, Thành "mập" quay về TP.Đà Nẵng nhưng không về nhà mà thuê phòng trọ, trốn ở nhà bạn bè.

Trong đêm 24.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt được Thành "mập" khi đang trốn truy nã ở nhà người quen P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê.