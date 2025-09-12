Gần như liệt 2 chân, người phụ nữ ngoại quốc hồi phục sau 2 ngày điều trị

Đau lưng kéo dài, tê bì chi dưới - Phát hiện cột sống thoái hóa nặng

Nhiều năm gồng mình chịu đựng cơn đau lưng dai dẳng, bà K.D - đến từ Campuchia - đã đi nhiều bệnh viện tại địa phương để tìm cách chữa trị nhưng không thuyên giảm. Tưởng chừng phải gắn bó với cơn đau này suốt đời, câu chuyện hồi phục kỳ diệu của người hàng xóm tại Bệnh viện đã thắp lên niềm tin mới, đưa bà vượt biên giới tìm đến Việt Nam với hy vọng được trở lại cuộc sống bình thường.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật Ảnh: BVCC

Tại đây, bà được các bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định nguyên nhân. Kết quả cho thấy bà bị thoái hóa cột sống nặng, trượt đốt sống L3, hẹp ống sống đa tầng từ L3 đến S1, kèm lồi đĩa đệm L3–L4, L4–L5 và L5–S1 chèn ép các rễ thần kinh L4–L5–S1. Những tổn thương này không chỉ gây đau đớn kéo dài mà còn tiềm ẩn nguy cơ yếu, liệt chi dưới vĩnh viễn, thậm chí rối loạn chức năng bàng quang và ruột nếu không được can thiệp kịp thời.

BS.CKI Nguyễn Hải Tâm, cho biết: "Toàn bộ vùng thắt lưng của người bệnh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các biến chứng của thoái hóa cột sống, gây chèn ép rễ thần kinh. Nếu tình trạng này không được can thiệp phẫu thuật, người bệnh có nguy cơ yếu liệt chi dưới rất cao trong vài năm nữa".

Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ và hành trình phục hồi thần tốc hơn cả mong đợi

Ngay sau khi hội chẩn, ê-kíp các bác sĩ Ngoại thần kinh - Cột sống gồm BS.CKI Nguyễn Hải Tâm và BS. Nguyễn Tài Thiện đã phối hợp cùng khoa Gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật điều trị cho bà K.D bằng phương pháp phẫu thuật cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt cột sống thắt lưng (TLIF).

Êkíp phẫu thuật thực hiện kỹ thuật TLIF cho người bệnh Ảnh: BVCC

Đây là một trong những kỹ thuật cao trong điều trị hẹp ống sống, đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn vững vàng, thao tác chính xác tuyệt đối để tránh biến chứng nguy hiểm. Thử thách càng lớn hơn khi bà K.D có bệnh nền tăng huyết áp vô căn - tình trạng khiến huyết áp dễ dao động bất thường trong mổ, làm tăng nguy cơ chảy máu và biến chứng tim mạch.

Trong suốt 5 giờ phẫu thuật liên tục, các bác sĩ đã tiếp cận vị trí tổn thương từ phía sau, cắt tạo hình các đốt sống bị thoái hóa nhằm mở rộng ống sống và giải phóng triệt để các rễ thần kinh bị chèn ép. Sau đó, ê-kíp tiếp tục thay thế 3 đĩa đệm bị tổn thương bằng 3 đĩa đệm nhân tạo, đồng thời đặt 8 vít chuyên dụng để cố định cột sống nhằm ngăn ngừa khả năng trượt đốt sống.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp, lượng máu mất được kiểm soát an toàn - yếu tố đặc biệt quan trọng khi người bệnh có bệnh nền tăng huyết áp. Kết quả kiểm tra sau mổ cho thấy cột sống vững chắc trở lại, không có biến chứng.

Người bệnh tập đi lại dưới sự hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ Ảnh: BVCC

Chỉ 2 ngày sau phẫu thuật, bà K.D đã có thể tự sinh hoạt, đi lại nhẹ nhàng với sự hỗ trợ của đai lưng. Sau một tuần theo dõi tích cực, sức khỏe ổn định, bà được xuất viện trở về Campuchia trong niềm vui vỡ òa của gia đình.

Phẫu thuật cột sống ít xâm lấn - Cơ hội lấy lại chất lượng sống cho người cao tuổi

Hẹp ống sống thường bắt nguồn từ thoái hóa cột sống - một bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi, gây đau lưng kéo dài, tê bì tay chân và hạn chế nghiêm trọng khả năng vận động. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ gặp phải những biến chứng nặng nề như yếu, liệt chi hoặc rối loạn đại tiểu tiện.

Bác sĩ Tâm cùng gia đình sau ca phẫu thuật Ảnh: BVCC

May mắn là với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều phương pháp phẫu thuật đã ra đời, mở ra hy vọng mới cho người bệnh. Trong đó, kỹ thuật TLIF nổi bật nhờ khả năng giải ép triệt để, giảm đau nhanh, phục hồi sớm và an toàn với tỷ lệ biến chứng thấp. Ca bệnh của bà K.D tại chuyên khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn là một minh chứng rõ ràng cho năng lực chuyên môn và hiệu quả vượt trội của phương pháp này.

Với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã trở thành địa chỉ tin cậy trong điều trị các bệnh lý cột sống phức tạp, không chỉ cho người dân trong nước mà còn cho nhiều người bệnh nước ngoài.

Khoa Ngoại Thần Kinh - Cột Sống: Giải pháp toàn diện cho bệnh lý cột sống và thần kinh

Khoa Ngoại Thần Kinh - Cột Sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, quy tụ đội ngũ bác sĩ phẫu thuật thần kinh giàu kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ chẩn đoán và phẫu thuật hiện đại. Khoa chuyên điều trị các bệnh về não, thần kinh - cột sống như thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống, chấn thương cột sống, u tủy - u não, và các rối loạn thần kinh phức tạp.

Điểm nổi bật là các kỹ thuật mổ ít xâm lấn, giảm đau sau phẫu thuật, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh và rút ngắn thời gian nằm viện. Mọi quy trình điều trị đều được cá thể hóa, kết hợp vật lý trị liệu - phục hồi chức năng để mang lại kết quả tối ưu và giảm tái phát.

Với phương châm "Can thiệp chính xác - Phục hồi toàn diện", Khoa Ngoại Thần Kinh - Cột Sống cam kết mang đến giải pháp điều trị an toàn, hiệu quả, giúp người bệnh lấy lại chất lượng cuộc sống và khả năng vận động.