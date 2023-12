Gần Noel, sao TP.HCM vẫn nắng nóng?

Bao giờ nắng dịu?

Vừa bước vào văn phòng công ty ở Q.3, TP.HCM, chị Xuân Phương đã than thở với đồng nghiệp: "Tôi đi từ Q.7 sang đây, dù mới hơn 8 giờ sáng mà nắng nóng, rát hết cả người. Cảm giác như mấy lớp quần áo vẫn không đủ bảo vệ trước nắng nóng buổi sáng. Vào buổi trưa thì cứ như cái nắng cao điểm tháng 4, đến ra đường ăn trưa cũng ngại". Tương tự, anh Trần Thanh An, ngụ Q.5, nhớ lại năm ngoái giai đoạn gần Noel, tiết trời rất đẹp. Vào sáng sớm nhiệt độ khoảng 19 - 20 độ C. Đến trưa nắng cũng chỉ 28 - 29 độ C và khoảng 3 giờ chiều bắt đầu dịu mát trở lại. Năm nay, vừa dứt mùa mưa là nắng nóng suốt hơn một tháng nay. "Như hôm nay (ngày 20.12), mới hơn 8 giờ đã thấy báo nhiệt độ gần 28 - 29 độ C, đến trưa đã lên tới 33 - 34 độ C kéo dài đến chiều tối mới hạ xuống lại 28 - 29 độ C. Tôi đọc báo thấy chúng ta đang trong hiện tượng thời tiết El Nino, nếu bây giờ còn nắng kiểu này thì mấy tháng sắp tới không biết làm sao chịu nổi", anh An lo lắng.

Mùa Noel nóng bức vì El Nino Nhật Thịnh

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, từ nay đến ngày Noel (24.12) nhiệt độ phổ biến tại TP.HCM thấp nhất 23 độ, cao nhất 32 độ C. Từ ngày 25 đến cuối tháng 12, nhiệt độ thấp nhất 22 - 23 độ C và cao nhất 33 - 34 độ C. Các chuyên gia khí tượng cho biết năm nay do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên ở Nam bộ mùa mưa kết thúc sớm, đồng nghĩa là mùa khô đến sớm nên gây hiện tượng nắng nóng ngay khi vừa dứt mưa. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C. "Năm nay, các khối không khí lạnh cường độ mạnh xuất hiện tương đối trễ. Đợt lạnh đáng kể nhất ảnh hưởng đến VN xuất hiện vào giữa tháng 12. Và thay vì di chuyển thẳng xuống phía nam thì lại bị lệch về phía đông nên không khí lạnh chỉ ảnh hưởng đến Trung bộ như Đà Nẵng, Quảng Ngãi mà không đến Nam bộ. Đây cũng là kiểu thời tiết vẫn thường thấy vào những năm có El Nino. Nắng nóng sớm, mưa ít nên nền nhiệt cao trong khi không có không khí lạnh từ phía bắc tràn về làm cho những ngày đầu tháng 12 vừa qua nóng hơn bình thường", Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, giải thích.

Miền Bắc rét, Nam bộ chỉ dịu mát

Th.S Xuân Lan giải thích thường các đợt lạnh từ Siberia tràn xuống phía nam sẽ có đợt đi thẳng và một số đợt lệch đông. Tuy nhiên, do năm nay có sự xuất hiện của hiện tượng El Nino, từ đầu mùa đông đến nay các đợt không khí lạnh từ Siberia tràn xuống phía nam khi đến Trung Quốc đều bị kéo lệch sang phía đông. Phía bắc của VN chỉ còn ảnh hưởng phần rìa của các đợt không khí lạnh. Đợt lạnh có cường độ mạnh đáng kể vào ngày 16.12, tiếp theo đến ngày 19 lại có một đợt lạnh mới bổ sung kéo dài thêm 3 - 4 ngày. Đến khoảng 22.12 lại có một đợt lạnh khác tiếp, tức là có liên tiếp 3 đợt không khí lạnh nên sẽ tác động nhẹ đến các tỉnh phía nam. Do chỉ ảnh hưởng của phần rìa không khí lạnh nên chỉ tác động đến các tỉnh Trung bộ.

Tuy nhiên, nhờ có nhiều đợt tác động liên tục, bên cạnh đó hiện tại phía nam Biển Đông có áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa rào trên diện rộng nhiều nơi ở Nam bộ. Những trận mưa này cũng giúp làm giảm nhiệt độ cao hiện tại và tạo ra không khí mát mẻ hơn trong những ngày tới.

Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh xuất hiện ngày 19.12 kéo dài ít nhất đến ngày 25.12. Đỉnh điểm rét rơi vào ngày 24.12, đúng đêm Noel. Trong đợt không khí lạnh lần này, nhiệt độ tại đồng bằng Bắc bộ sẽ xuống khoảng 9 - 12 độ C. Tại vùng núi Bắc bộ xuống dưới 3 độ C, về đêm khu vực núi cao có thể xuống dưới 0 độ C nên khả năng cao xuất hiện băng giá và mưa tuyết. Ở Trung bộ sẽ xảy ra đợt mưa lớn, tâm mưa là Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

"Theo thông thường, hiện nay chưa phải cao điểm mùa đông, giai đoạn chính đông kéo dài từ tháng 1 - 2. Chính vì vậy, hiện nay cũng chưa thể biết chắc mùa đông năm nay sẽ diễn biến thế nào. Tuy nhiên do tác động của hiện tượng El Nino thì khả năng số ngày lạnh sẽ giảm nhưng kèm theo là các hiện tượng thời tiết cực đoan, dị thường và sự lệch đông của các đợt không khí lạnh là một bằng chứng", bà Lan nhận định.