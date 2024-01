Gần tết, lại lo kẹt sân bay

Hoạt động dịch vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất có xáo trộn ?

Theo một nguồn tin của Thanh Niên, một số đơn vị phục vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất đang trong quá trình thực hiện tái cơ cấu, có một số xáo trộn về nhân sự dẫn tới việc cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không bị gián đoạn. Đó là lý do dẫn đến tình trạng thiếu xe buýt, xe chở hàng… trong một số khung giờ cao điểm, khiến hành khách phải chờ đợi. Mới đây, Bamboo Airways cũng đã chấm dứt hợp tác với Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS). Các khâu check-in, bốc xếp hành lý, xe buýt chở khách... của Bamboo Airways từ 1.1.2024 do Hãng hàng không Pacific Airlines thực hiện. Ngoài ra, cũng từ tháng 1, có 2 hãng hãng không lớn của VN sẽ phải cắt giảm đội bay do nhà sản xuất thu hồi động cơ. Nguy cơ tình trạng delay sẽ còn tiếp diễn và tăng cao sau khi tổng đội bay của các hãng tiếp tục sụt giảm trong giai đoạn tới.