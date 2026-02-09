Gần tết, tiệm hớt tóc, tiệm nail... đông từ sáng đến tối, khách phải đặt lịch trước

Nhân viên tiệm hớt tóc, nail... làm không kịp nghỉ tay

Đi dọc một số tuyến đường ở TP.HCM trong những ngày gần tết này, không khó để bắt gặp cảnh các tiệm hớt tóc bình dân đông khách.

Tại tiệm hớt tóc Vương (hẻm 25 Bùi Quang Là, P.An Hội Tây, TP.HCM ; trước là P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM), khách khá đông. Ghế vừa trống đã có người ngồi, khách ra vào liên tục, thợ làm không kịp nghỉ tay.

Anh Đỗ Quốc Vương (32 tuổi, chủ tiệm) cho hay: "Tháng chạp là thời điểm kiếm được nhiều tiền hơn, vì khách đông. Có ngày nhận đến 40 – 50 khách, gấp 3 – 4 lần so với ngày thường. Nói chung là những ngày này tiệm hoạt động hết công suất. Nhiều hôm ăn vội ổ bánh mì ngay trong tiệm".

Cuối năm, nhiều tiệm hớt tóc đông khách ẢNH: THANH NAM

Không khí tương tự cũng diễn ra tại nhiều tiệm hớt tóc khác. Nguyễn Minh Thành (26 tuổi, chủ tiệm Hair Studio trên đường Nguyễn Gia Trí, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.25, Q.Bình Thạnh) cho biết: "Từ đầu tháng chạp đến nay, tôi phải mở cửa sớm hơn bình thường, tối làm đến gần 22 giờ. Khách chủ yếu là người trẻ, sinh viên, shipper, công nhân. Ai cũng tranh thủ cắt tóc trước khi về quê đón tết".

"Giá cắt tóc tại tiệm chỉ 30.000 – 40.000 đồng/lượt, không tăng giá dịp tết. Tụi tôi đông khách nhờ giá rẻ, làm nhanh, không cầu kỳ. Khách đến đây có người phải chờ 30 - 45 phút nhưng chấp nhận chờ được vì hiểu cận tết thì tiệm nào cũng đông", anh Thành chia sẻ.

Nhiều quán hớt tóc mở đèn từ sáng đến tối khi lượng khách đông hơn ngày thường ẢNH: THANH NAM

Không chỉ tiệm hớt tóc, các tiệm nail bình dân cũng bước vào cao điểm. Lê Thị Thu (28 tuổi), chủ tiệm Thu Nail Care trên đường Lê Văn Chí (P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức) cho biết lịch làm của tiệm đã kín trước tết hơn nửa tháng.

"Khách toàn người trẻ, làm móng đơn giản, không cầu kỳ, giá chỉ từ 100.000 – 200.000 đồng. Nhiều bạn nói năm nay không mua sắm nhiều, nhưng ít nhất cũng muốn tay chân đẹp hơn một chút để về quê đón tết", chị Thu nói và cho biết thêm: "Có ngày tiệm phải từ chối khách, hẹn hôm sau, vì không còn lịch trống".

Nhu cầu "làm đẹp để có tết" cũng là tâm lý chung của nhiều người trẻ. Đặng Thị Bảo Yến (26 tuổi, làm việc tại 1014 Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức), cho biết phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được tiệm còn trống lịch.

"Tết gần tới, mình tranh thủ đi hớt tóc, nhuộm tóc trước khi về quê ở TP.Đà Nẵng. Nhưng mấy ngày này, tiệm nào cũng đông, có nơi hẹn cả tuần sau mới làm được", Yến kể.

Tháng chạp được xem là "mùa làm ăn" lớn nhất trong năm của các tiệm nail ẢNH: THANH NAM

Tết là "mùa làm ăn" lớn nhất trong năm

Với các tiệm hớt tóc bình dân, tiệm nail, tiệm gội đầu, tết được xem là "mùa làm ăn" quan trọng nhất trong năm. Nhiều chủ tiệm cho biết, thu nhập dịp này có thể bù đắp cho những tháng vắng khách trước đó.

Huỳnh Thị Hải Diệp (23 tuổi), nhân viên tiệm gội đầu dưỡng sinh Hạ Spa trên đường Nguyễn Thượng Hiền (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM; trước là P.1, Q.Bình Thạnh) cho biết lượng khách tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

"Khách đến gội đầu, massage để xả stress cuối năm, chuẩn bị tinh thần về quê. Có ngày tụi tôi làm liên tục, không kịp nghỉ trưa", Diệp nói.

Anh Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi), chủ tiệm hớt tóc M&D trên đường Hoàng Diệu 2 (P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức), cho biết thu nhập những ngày cận tết có thể gấp 3 - 4 lần ngày thường.

"Cả năm chủ yếu trông vào dịp này. Nhưng cũng cực lắm, làm liên tục, ít khi được nghỉ. Thợ ai cũng mệt nhưng ráng, vì có tiền lo tết cho gia đình", anh Dũng chia sẻ.

Gần tết, những tiệm nail đông khách từ sáng đến tối ẢNH: THANH NAM

Không ít thợ tóc, thợ nail chấp nhận làm xuyên trưa, xuyên tối, ăn cơm hộp tại tiệm để kịp phục vụ khách. Chị Cù Thị Thương Thư (37 tuổi, chủ spa tại 103 Đào Duy Anh, P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.9, Q.Phú Nhuận) cho biết những ngày này tiệm chỉ đóng cửa khi khách cuối cùng ra về.

"Mệt thì mệt thật, nhưng vui vì đông khách. Có tiền gửi về quê, lo cho con cái, gia đình. Với tụi tôi, tết là thời điểm không được phép nghỉ", chị Thư nói.

Không ít người trẻ cũng cho rằng làm đẹp dịp tết là cách tự thưởng cho bản thân sau một năm bươn chải. Hoàng Thị Thanh Hải (28 tuổi, ngụ ở 69 đường Tân Lập, P.Đông Hòa, TP.HCM; trước là P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nói: "Tôi không làm nail cầu kỳ, không spa đắt tiền, chỉ chọn những dịch vụ cơ bản, giá vừa túi tiền. Chứ về quê mà tóc tai bù xù thì thấy… thiếu tết".

Theo chị Cù Thị Thương Thư, không ít người trẻ lựa chọn dịch vụ làm đẹp bình dân, giá thấp, thay vì các gói làm đẹp cao cấp, và chính điều ấy đã giúp các tiệm hớt tóc, tiệm nail bình dân trở thành điểm đến đông khách hơn bao giờ hết dịp gần tết.