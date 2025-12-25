Trào lưu uống dầu ô-liu mỗi buổi sáng để làm đẹp được chia sẻ rầm rộ

Chị Võ Thảo Sương (31 tuổi), ngụ xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng (trước đây là huyện Thăng Bình, Quảng Nam), cho biết đã duy trì thói quen này hơn hai tháng nay. “Sáng nào tôi cũng uống khoảng 15–20 ml dầu ô-liu vắt cùng nửa quả chanh. Mùi vị không quá khó uống. Sau hai tháng kiên trì, tôi thấy da căng bóng, tiêu hóa cũng tốt hơn. Vì có sự thay đổi tích cực nên tôi vẫn đang uống mỗi ngày”, chị Sương chia sẻ.

Chỉ cần gõ cụm từ khóa "uống dầu ô-liu" là hàng loạt clip hiện ra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gần tết là thời điểm nhu cầu giữ dáng, đẹp da tăng cao nên trào lưu này càng được “đẩy nhiệt”. Không ít người cũng bắt đầu thử nghiệm vì mong muốn cải thiện làn da và sức khỏe.

Nguyễn Thảo Linh (27 tuổi), ngụ tại đường Bạch Đằng, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM (trước đây là Q.Tân Bình), cho biết: “Dạo này lướt mạng thấy mọi người uống dầu ô-liu nhiều quá. Thấy công dụng được chia sẻ khá hấp dẫn nên mình đặt mua một chai 750 ml giá hơn 250.000 đồng. Ban đầu rất nhợn, uống không quen, nhưng vẫn cố. Mình mới uống nên chưa thấy tác dụng gì”.

Tuy nhiên, Linh cho biết gần đây có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc uống trực tiếp dầu ô-liu cũng khiến cô hoang mang. “Bây giờ mình không biết có nên tiếp tục sử dụng hay không”, Linh nói.

Sử dụng dầu ô-liu sao cho đúng?

Theo thạc sĩ, bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, giảng viên ĐH Y Dược TP.HCM, từ góc độ chuyên môn, việc uống 15–30 ml dầu ô-liu khi bụng rỗng có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa, đặc biệt với những người có dạ dày nhạy cảm.

“Lý do nhiều người tin rằng thói quen này giúp làm đẹp da chủ yếu xuất phát từ việc dầu ô-liu chứa các hợp chất chống oxy hóa, chứ không phải một quy trình y khoa được chứng minh rõ ràng. Đối với làn da, dầu ô-liu chứa các hợp chất như hydroxytyrosol, oleocanthal, vitamin E và polyphenol, có khả năng chống viêm, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo mô và bảo vệ da trước tác hại của tia UV. Tuy nhiên, những lợi ích này thường đạt được thông qua chế độ ăn uống lành mạnh kéo dài hoặc sử dụng ngoài da, chứ không phải bằng việc uống trực tiếp liều cao trong thời gian ngắn”, bác sĩ Lợi cho biết.

Nhiều người uống dầu ô-liu mỗi sáng với mong muốn đẹp da ẢNH: T.S

Riêng với giảm cân, theo bác sĩ Lợi, việc thay thế chất béo bão hòa bằng dầu ô-liu trong khẩu phần ăn là có lợi cho sức khỏe. Song các chế độ “detox” bằng chất lỏng hoặc uống dầu để giảm cân chỉ mang lại hiệu quả ngắn hạn do cắt giảm năng lượng đột ngột và thường dẫn đến tăng cân trở lại khi quay về chế độ ăn bình thường.

“Việc lạm dụng uống trực tiếp dầu ô-liu liều cao có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng. Tiêu chảy cấp kéo dài còn có nguy cơ dẫn đến mất nước và rối loạn hấp thu chất dinh dưỡng”, bác sĩ Lợi khuyến cáo.

Để dầu ô-liu thực sự mang lại lợi ích mà không gây hại, bác sĩ Lợi cho biết thay vì uống trực tiếp, có thể dùng dầu ô-liu để thay thế các loại chất béo động vật như: bơ, mỡ, mayonnaise trong nấu ăn hằng ngày.

“Chỉ nên tiêu thụ khoảng 7 g dầu ô-liu mỗi ngày, tương đương nửa muỗng canh. Việc thay thế khoảng 10 g chất béo động vật bằng dầu ô-liu có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các bệnh thoái hóa thần kinh. Đặc biệt trong những ngày tết, khi cơ thể phải nạp nhiều thực phẩm giàu năng lượng và rượu bia, nên tránh thử những phương pháp detox cực đoan, bởi có thể tạo thêm áp lực cho hệ tiêu hóa vốn đã nhạy cảm”, bác sĩ Lợi cho biết.