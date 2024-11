Gánh nặng ung thư gia tăng ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình

Áp dụng phương pháp điều trị ung thư mới nhất của thế giới

Vừa qua, Hội thảo điều trị đa mô thức ung thư và cập nhật 2024 được Bệnh viện K (Bộ Y tế) tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.300 chuyên gia, nhà khoa học chuyên ngành ung thư trong nước và quốc tế. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên hội thảo Best of ASCO được tổ chức tại VN, nhằm cập nhật những nghiên cứu mới nhất của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO) trong năm 2024.

VN ứng dụng nhiều kỹ thuật mới giúp chẩn đoán và điều trị sớm ung thư ẢNH: LIÊN CHÂU

Ung thư đang trở thành gánh nặng lớn tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt với các nước nghèo, các nước đang phát triển. Công tác phòng chống ung thư hiện nay vẫn là một thách thức lớn đối với nền y học trên thế giới, không chỉ đòi hỏi kiến thức, kỹ thuật chuyên môn hiện đại, cập nhật của các y bác sĩ, mà còn đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân người bệnh, gia đình, sự hỗ trợ tích cực từ xã hội, cộng đồng. Điều trị đa mô thức là sự kết hợp nhiều phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát ung thư. 3 phương pháp điều trị kinh điển (phẫu thuật, xạ trị, hóa trị) ngày càng tỏ rõ tầm quan trọng không thể thiếu trong điều trị bệnh ung thư.

Tại hội thảo, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết Bệnh viện K đang là đầu mối phối hợp với các bệnh viện xây dựng đề án triển khai xạ trị Proton, một trong những phương pháp tiên tiến nhất trong điều trị ung thư hiện nay.

GS-TS Trần Văn Thuấn đề nghị Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) hướng dẫn, phối hợp các bệnh viện và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, xây dựng đề án trình Chính phủ để sớm triển khai kỹ thuật này, góp phần vào mục tiêu không chỉ người VN không phải ra nước ngoài điều trị mà còn thu hút người bệnh trong khu vực đến khám chữa bệnh tại VN.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, dự báo đến năm 2030, khoảng 75% số ca tử vong do ung thư sẽ xảy ra tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Trong 50 năm tới, gánh nặng ung thư dự kiến tăng 400% ở các nước thu nhập thấp, 168% ở các nước thu nhập trung bình, và 53% ở các nước thu nhập cao, do tác động của gia tăng dân số, tuổi thọ, đô thị hóa và thay đổi lối sống. Hơn nữa, chỉ 10% bệnh nhân ở các quốc gia thu nhập thấp và 50 - 60% ở các quốc gia thu nhập trung bình có thể tiếp cận xạ trị, so với 90% ở các quốc gia thu nhập cao.

Bệnh nhân ung thư cần được theo dõi lâu dài

Về tiến bộ trong điều trị ung thư tại VN, GS-TS Trần Văn Thuấn cho biết, tỷ lệ chữa khỏi một số bệnh ung thư của Bệnh viện K và một số bệnh viện đã ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Hiện hầu hết các xét nghiệm, hóa chất, xạ trị, phẫu thuật đều được Bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ hoặc một phần dù chi phí hết sức tốn kém. Năm 2023, chi trả cho thuốc điều trị ung thư lên tới hơn 7.500 tỉ đồng, chiếm 15,8% tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, con số này năm 2022 là hơn 6.600 tỉ đồng (chiếm 14,5%).

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện K và các bệnh viện vệ tinh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới hơn nữa tinh thần thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng bệnh viện, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người bệnh tới khám và điều trị, cũng như theo dõi người bệnh toàn diện sau khi ra viện.