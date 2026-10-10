Gạo Ông Cua ST25 giành ngôi á quân cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2026

Ngày 9.10, tại Hội nghị Lúa gạo Thế giới 2026 (World Rice Conference) diễn ra ở Manila (Philippines), ban tổ chức chính thức công bố kết quả chung cuộc cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới 2026". Theo đó, giải Nhất thuộc về Myanmar, giải nhì là gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam, giải ba trao cho Philippines; Ấn Độ và Thái Lan đồng xếp thứ tư.

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua (giữa) cùng các đại diện gạo Ông Cua tham gia Hội nghị Lúa gạo Thế giới 2026 (World Rice Conference) diễn ra ở Manila (Philippines) ẢNH: HỒ UYÊN

Hội đồng giám khảo gồm các đầu bếp và chuyên gia quốc tế đã đánh giá khắt khe các mẫu gạo dự thi từ lúc còn là gạo sống cho đến khi nấu chín theo các tiêu chí: độ đồng đều, chiều dài hạt, mùi thơm, độ mềm dẻo và vị ngọt tự nhiên.

Đặc biệt, đặc thù của cuộc thi là sử dụng mẫu gạo thu hoạch từ chính vụ mùa năm đó. Do vậy, việc gạo Ông Cua ST25 liên tục góp mặt trong nhóm dẫn đầu thế giới từ năm 2017 đến nay chứng minh phẩm cấp đồng đều, bền vững qua từng mùa vụ của dòng lúa ST.

Trước đó, thương hiệu gạo Ông Cua ST25 từng ba lần giành ngôi vị cao nhất thế giới vào các năm 2019, 2023 và 2025, cùng thành tích Top 3 năm 2017 với giống ST24.

Gạo Ông Cua ST25 từng ba lần giành ngôi vị cao nhất thế giới vào các năm 2019, 2023 và 2025 ĐH: ĐÌNH TUYỂN

Gạo Ông Cua là thương hiệu gạo ST25 do DNTN Hồ Quang Trí (Sóc Trăng) sản xuất, gắn với tên tuổi kỹ sư Hồ Quang Cua, "cha đẻ" của giống lúa ST25.

Thành tựu của gạo Ông Cua ST25 là kết quả của hơn 30 năm nghiên cứu, lai tạo của kỹ sư, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua cùng nhóm cộng sự, gắn liền với mô hình canh tác lúa – tôm bền vững của nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện thương hiệu gạo này đã được cấp quyền bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều thị trường lớn như Việt Nam, Hoa Kỳ, Anh, Liên minh châu Âu (EU), Úc, Trung Quốc và Hồng Kông, đồng thời đã chính thức xuất khẩu qua các kênh phân phối chính ngạch tại Mỹ, Úc và Canada.