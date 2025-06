Gạo Thái lao dốc, Việt Nam cạnh tranh tốt vì sao?

Theo báo cáo thường kỳ tháng 5 của USDA, sản lượng gạo toàn cầu tăng nhờ Ấn Độ và Nigeria trúng mùa. Thương mại gạo toàn cầu ước đạt mức cao kỷ lục khi xuất khẩu gạo từ Ấn Độ sang các nước châu Phi tiếp tục phục hồi. Ấn Độ có thể tăng thêm 1 triệu tấn gạo xuất khẩu trong năm 2025 và đạt đến con số 25 triệu tấn.



Xuất khẩu gạo của Việt Nam vượt 4,5 triệu tấn sau 5 tháng đầu năm ẢNH: CÔNG HÂN

Đáng chú ý hơn, liên quan đến đối thủ lớn của Việt Nam trên thị trường là gạo Thái Lan, USDA dự báo lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan rơi xuống mức 7 triệu tấn - con số thấp kỷ lục trong nhiều năm gần đây. Tháng trước, USDA dự báo xuất khẩu gạo Thái Lan cả năm 2025 là 7,2 triệu tấn.

Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên đến từ thị trường Indonesia khi nước này giảm mạnh nhập khẩu gạo trong năm 2025 nhờ sản xuất trong nước và lượng tồn kho tăng. Trong năm 2024, Indonesia là nước nhập khẩu gạo lớn thứ hai thế giới và là thị trường chiếm sản lượng nhiều nhất của Thái Lan.

Tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới là Philippines, gạo Thái Lan đang mất dần sức cạnh tranh so với gạo Việt Nam do giá cao. Xuất khẩu gạo của Thái Lan sang Philippines trong 4 tháng đầu năm 2025 đã giảm 61% so với năm 2024. Bên cạnh đó, xuất khẩu gạo của Thái Lan vào Malaysia đã giảm 65% do giá cả cạnh tranh hơn từ Pakistan, Ấn Độ và Việt Nam.

Lượng tồn kho eo hẹp đã đẩy giá lên cao hơn và đồng baht mạnh hơn cũng khiến xuất khẩu gạo của Thái Lan trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua quốc tế. Dù tổng lượng xuất khẩu giảm nhưng xuất khẩu sang Iraq và Trung Quốc tăng. Bên cạnh đó, xuất khẩu gạo đồ sang Nam Phi ổn định và gạo thơm sang Mỹ tiếp tục tăng - do các doanh nghiệp tranh thủ nhập hàng trong thời gian hoãn thuế đối ứng 90 ngày.

USDA dự báo, xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm 2025 sẽ đạt khoảng 7,9 triệu tấn, đứng thứ 2 thế giới sau Ấn Độ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu gạo trong 5 tháng đầu năm nay đạt 4,5 triệu tấn, tăng 12% về khối lượng; giá trị đạt 2,3 tỉ USD, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2024. Mục tiêu của ngành gạo trong năm 2025 xuất khẩu 7,5 triệu tấn.