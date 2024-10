Gạo Việt giá cao kỷ lục, doanh nghiệp vẫn không đủ để xuất

Xuất khẩu gạo về đích sớm

Bộ NN-PTNT cho biết: Chỉ trong 9 tháng, xuất khẩu gạo của VN đã vượt 7 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023; kim ngạch đạt gần 4,4 tỉ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu gạo bình quân đạt 624 USD/tấn, tăng 13%. Xét về lượng và kim ngạch, đây đều là mức cao hơn so với trung bình nhiều năm và hiện chỉ thấp hơn con số kỷ lục của năm 2023.

Số lượng lúa đã thu hoạch của VN trong 9 tháng qua khoảng 33 triệu tấn trong tổng số sản lượng ước tính của cả năm 2024 là 43 triệu tấn.