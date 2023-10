Gạo Việt ngược chiều Thái Lan, gia tăng cách biệt 37 USD

Ngày 10.10, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam tiếp tục tăng thêm 5 USD lên mức 618 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan lại giảm 5 USD, còn 581 USD/tấn. Như vậy, khoảng cách hiện tại của gạo Việt và Thái Lan lên đến 37 USD. Gạo Pakistan ổn định mức 548 USD/tấn. Gạo 25% tấm của Việt Nam cũng ở mức 598 USD/tấn.

Nhu cầu nhập khẩu gạo các nước tăng mạnh trong những tháng cuối năm MINH ĐĂNG

Gạo Việt tăng theo nhu cầu thị trường thế giới, trong khi gạo Thái Lan giảm do đồng tiền của nước này đang bị mất giá so với USD. Bên cạnh đó là yếu tố lãi suất của Thái Lan cũng thấp hơn phân nửa so với USD. Thị trường tài chính bất lợi kéo giá cả hàng hóa đi xuống. Theo một số chuyên gia, chính vì vậy đã tạo ra sự ngược chiều của giá gạo Việt Nam và Thái Lan; trong khi nhu cầu sản phẩm gạo trên toàn cầu vẫn tăng.

Cùng với Philippines, Indonesia và Malaysia đang là những nhà nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới và khách hàng lớn của Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo Philippines sẽ cùng với Trung Quốc trở thành 2 nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới trong năm nay với sản lượng khoảng 3,5 triệu tấn.

Mới đây, tờ Thestar của Indonesia cho biết, ngày 9.10, Bộ trưởng nông nghiệp nước này thông báo sẽ nhập khẩu thêm 1,5 triệu tấn gạo trong năm 2023. Việc tăng nhập khẩu gạo để đối phó với bối cảnh giá mặt hàng chủ lực này tăng do hạn hán ảnh hưởng đến thu hoạch ở nhiều trung tâm sản xuất trên toàn quốc.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có được 1,5 triệu tấn gạo này", ông Arief Prasetyo Adi, quyền Bộ trưởng Nông nghiệp, nói với Reuters.

Từ đầu năm 2023, Indonesia đã lên kế hoạch nhập khẩu đến 2 triệu tấn gạo để đảm bảo an ninh lương thực. Mới đây, một số quan chức nước này cho hay Indonesia đang tìm cách nhập khẩu 1 triệu tấn gạo từ Trung Quốc để tăng cường dự trữ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia không rõ nguồn hàng này sẽ đến từ đâu trong khi Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo Trung Quốc sẽ nhập khẩu đến 3,5 triệu tấn gạo trong năm nay.

Gần đây nhất, Indonesia thông báo mở thầu 500.000 tấn gạo và hồi tháng 9 mở thầu 300.000 tấn.

Trong khi đó, theo báo chí Malaysia, Bộ Trưởng Nông Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia để bàn về kế hoạch thương mại gạo. Theo đó, Campuchia chuẩn bị bắt đầu xuất khẩu gạo sang Malaysia và cũng gửi lời mời Malaysia đầu tư vào nông nghiệp nhằm tạo cơ hội xuất khẩu gạo từ Campuchia sang Malaysia. Đây là lần đầu tiên hai bên gặp nhau nhằm mục đích tăng cường hợp tác thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tính đến hết tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 6,6 triệu tấn gạo, đạt giá trị 3,66 tỉ USD.