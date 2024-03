Gạo Việt trúng thầu Indonesia với giá thấp nhất

Thông tin từ Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) cho biết vừa "chốt" hợp đồng 300.000 tấn gạo với các nhà cung cấp vào giữa tuần này. Những quốc gia trúng thầu gồm Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Myanmar.

Nguồn cung gạo vụ đông xuân dồi dào đã ảnh hưởng không tốt đến giá CÔNG HÂN

Các doanh nghiệp Thái Lan trúng thầu với sản lượng nhiều nhất 117.000 tấn, đứng thứ 2 là Việt Nam 108.000 tấn, phần còn lại từ Pakistan và Myanmar.

Xét về giá (C&F bao gồm chi phí và cước phí), Thái Lan có giá từ 611,5 - 617 USD/tấn; gạo Pakistan 623 USD/tấn, Myanmar 626 USD/tấn còn gạo Việt Nam từ 609 - 616 USD/tấn, thấp nhất trong số các nước dự thầu.

Indonesia đang nỗ lực tăng lượng gạo nhập khẩu để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và kiềm chế lạm phát. Giới chức nước này cho biết, giá gạo đã tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái do hiện tượng khô hạn ảnh hưởng đến diện tích và sản lượng gạo nước này. Năm 2024, Indonesia dự báo nhập khẩu tới 3,6 triệu tấn gạo và là nước nhập khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới sau Philippines.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, năm 2024 Philippines sẽ nhập khẩu đến 4 triệu tấn gạo. Mới đây, Cục Thực vật, Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết: Tính từ đầu năm đến ngày 14.3 đã nhập khẩu 887.000 tấn gạo, cao hơn khoảng 11% so với tổng lượng gạo nhập khẩu của trong quý 1.2023. Trong số này, gạo nhập khẩu từ Việt Nam vẫn chiếm lượng lớn nhất, gần 494.000 tấn, chiếm 56%. Tiếp theo là gạo nhập khẩu từ Thái Lan với 231.000 tấn, chiếm 26%. Ngoài ra, gạo nhập khẩu từ Pakistan gần 110.000 tấn, chiếm 12,4%, Myanmar 49.000 tấn…

Thương vụ Việt Nam tại Philippines nhận định, gạo Việt Nam ngày càng bị cạnh tranh quyết liệt tại thị trường này. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam phải có sự chuẩn bị và chiến lược cạnh tranh tốt; trước hết là hình ảnh, uy tín để tiếp tục duy trì quan hệ với các bạn hàng, đối tác truyền thống lâu năm, mở rộng tìm kiếm các đối tác, nhà nhập khẩu mới. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các chương trình giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, mặt hàng của Việt Nam, trong đó có mặt hàng gạo.

Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết: Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam hiện mức 582 USD/tấn, Thái Lan 593 USD/tấn và Pakistan 605 USD/tấn.