Gặp 2 bạn trẻ mới đậu IELTS 9.0 dịp cận tết: ‘Đừng tin quá nhiều vào mẹo’

IELTS, chứng chỉ quốc tế uy tín, từ lâu đã trở thành chìa khóa giúp hàng triệu người bước ra thế giới. Ở Việt Nam, thành tích 9.0 – điểm số tối đa, không chỉ là biểu tượng của năng lực mà còn thể hiện ý chí và sự đầu tư nghiêm túc vào việc học. Tính đến nay, Việt Nam có khoảng 20 người đạt IELTS 9.0, và gần đây, Hà Đặng Như Quỳnh (28 tuổi) và Trần Anh Khoa (26 tuổi) đã gia nhập danh sách này.

Hà Đặng Như Quỳnh (28 tuổi) và Trần Anh Khoa (26 tuổi) là 2 người vừa đạt đạt IELTS 9.0 ẢNH: LÊ NAM

Như Quỳnh, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Reading, Anh, đã vượt qua nhiều thử thách để đạt điểm số này. "Mình vui, bất ngờ và nhẹ nhõm", cô chia sẻ. Quỳnh từng đạt 8.5 vào năm 2017 nhưng sau một thời gian dài dành cho gia đình, cô quyết định thử thách bản thân thêm một lần nữa.

Trong khi đó, Anh Khoa, thạc sĩ TESOL và cựu học sinh chuyên Anh Lê Hồng Phong, đã thành công ở lần thi thứ tư. Những "dấu hiệu tâm linh" như con số 49 xuất hiện trên chìa khóa tủ và giờ đến phòng thi, đã tiếp thêm động lực để Khoa chinh phục cột mốc này.

Bí quyết luyện thi IELTS: Tập trung vào phương pháp

Cả Như Quỳnh và Anh Khoa đều nhấn mạnh rằng, thay vì phụ thuộc vào các mẹo thi, họ chọn cách học có hệ thống, tập trung vào tư duy và phương pháp.

"Viết là kỹ năng khiến mình chật vật nhất", Như Quỳnh thừa nhận. Trước đây, điểm Writing của cô luôn dừng ở mức 7.5. Nhờ áp dụng tư duy Linearthinking – phương pháp tiếng Anh tư duy được phát triển bởi anh Lê Đình Lực, cựu học sinh chuyên Toán Trường Phổ thông năng khiếu, sáng lập DOL English, giúp Quỳnh cụ thể hóa và xây dựng ý tưởng có chiều sâu, cô đã cải thiện đáng kể khả năng lập luận và thuyết phục trong bài viết.

Cả hai áp dụng tư duy linearthinking – cụ thể hóa và xây dựng ý tưởng có chiều sâu ẢNH: LÊ NAM

Anh Khoa lại cho rằng kỹ năng nói là thách thức lớn nhất. Anh tự luyện tập bằng cách nói chuyện với bản thân và sử dụng công nghệ AI hỗ trợ. "Linearthinking giúp mình cụ thể hóa vấn đề. Khi gặp những câu hỏi khó hoặc trừu tượng, mình dùng tư duy này để biến chúng thành những ý tưởng rõ ràng hơn", Khoa chia sẻ.

"Đừng tin quá nhiều vào mẹo"

Như Quỳnh và Anh Khoa đều khuyến nghị người học nên tránh xa các mẹo thi IELTS "thần kỳ." Theo họ, việc đạt điểm cao đòi hỏi một phương pháp học phù hợp và sự kiên trì bền bỉ.

"Rất nhiều bạn nói rằng họ không có khiếu học tiếng Anh, nhưng mình tin rằng khiếu chỉ chiếm một phần nhỏ. Quan trọng nhất là bạn có phương pháp học đúng hay không," Như Quỳnh nói. Cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc báo nước ngoài như The Guardian hoặc The New Yorker để mở rộng vốn từ và hiểu sâu ngữ cảnh. Khoa cũng đồng tình: "Không có mẹo nào thay thế được một quá trình học nghiêm túc và bền bỉ".

Quỳnh, Khoa thường xuyên trao đổi phương pháp dậy và học cùng các đồng nghiệp ẢNH: LÊ NAM

Thành công của Như Quỳnh và Anh Khoa không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn thể hiện sự phát triển về trình độ tiếng anh tại Việt Nam. Theo dữ liệu mới nhất, điểm trung bình IELTS Academic của người Việt là 6.2, xếp hạng 28/39 quốc gia. Đây vừa là thử thách, vừa là động lực để nhiều người Việt tiếp tục vươn xa.

"Đừng nghĩ IELTS 9.0 là điều không thể", Như Quỳnh nhắn nhủ. "Chỉ cần bạn có phương pháp đúng, sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, thành công sẽ nằm trong tầm tay".