Bão số 3 Wipha có thể gây nguy hiểm: Cách sinh tồn khi đi biển gặp thời tiết xấu

Nhiều tỉnh thành ở Việt Nam có thể sẽ bị ảnh hưởng mạnh trong bão số 3 Wipha. Nếu đang có chuyến đi biển, bạn và người thân đừng quên trang bị các kỹ năng sinh tồn quan trọng để bảo vệ bản thân. Anh Yann Dovergne, chuyên gia của Voreto (trụ sở tại TP.HCM) – đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn phòng ngừa tai nạn, thiên tai, thảm họa, bão lũ, huấn luyện kỹ năng cứu hộ đuối nước… chia sẻ cách sinh tồn khi chẳng may gặp nạn khi đi du lịch hè trên biển.

Không nên đi biển nếu chưa chuẩn bị

Đầu tiên, anh Yann Dovergne nhắc đến là sự chuẩn bị và phòng ngừa. Cụ thể hơn là khi du lịch biển, hoặc di chuyển ở biển mọi người cần phải thông báo cho ai đó biết về chuyến đi. Thông báo vị trí đến, với tọa độ GPS, lộ trình dự kiến, thời điểm bắt đầu, kết thúc và tổng thời gian đi biển. Ngoài ra, cần lên lịch liên lạc theo tần suất gọi điện thoại mỗi 2 hoặc 4 giờ một lần, để thông báo cho người liên lạc về vị trí của mình và mọi khó khăn gặp phải.

Khi đi câu cá hoặc du lịch, đảm bảo rằng người lái tàu có năng lực và đủ các thiết bị an toàn cần thiết cho chuyến đi. Thiết bị này phụ thuộc vào loại tàu và phạm vi di chuyển (khoảng cách giữa đất liền và địa điểm thực hiện nhiệm vụ ngoài khơi). Ở trên tàu, hãy đọc hướng dẫn an toàn về các trường hợp thoát hiểm và xác định vị trí của các thiết bị an toàn như: bè cứu sinh, áo phao, bộ đàm…

Cần trang bị kinh nghiệm, cách ứng phó với tai nạn trên biển khi gặp bão Ảnh: Phạm Hữu

Nguyên tắc chung, các thuyền đi biển thường có một số lượng thiết bị nhất định tùy thuộc vào loại thuyền và khoảng cách xa bờ. Các thiết bị này gồm áo phao có còi, thiết bị chiếu sáng (đèn pin hoặc đèn nhấp nháy...), bình chữa cháy, dây thừng, la bàn, bản đồ, pháo sáng khẩn cấp, đèn hiệu cấp cứu…

Trong trường hợp tàu chìm vì bão, anh Yann Dovergne nói rằng nếu có thể, hãy dùng các phương tiện thông tin có trên tàu để thông báo cho các lực lượng cứu hộ khẩn cấp trước khi rời tàu.

Còn khi bạn lênh đênh trên mặt nước nên tìm xung quanh mình một chiếc bè. Nếu không có bè, hãy cố gắng tìm một mảnh vỡ lớn trôi nổi để bám vào. Hãy thư giãn, giữ sức và chờ đợi. Nếu bạn không có mảnh vỡ nào để bám, hãy thả nổi cơ thể.

"Thời gian sinh tồn trong nước có thể từ vài phút đến vài giờ, vì vậy điều quan trọng là phải bảo vệ bản thân khỏi nhiệt độ lạnh. Nếu có áo phao, bạn có thể nổi lâu dài, đừng bơi, hãy giữ sức, cuộn tròn người giúp bạn giữ nhiệt cho cơ thể", anh Yann Dovergne nói.

Chuyên gia này nói thêm, trường hợp ở trên bè hoặc thuyền cứu sinh thì cần tìm kiếm người sống sót tại khu vực xảy ra tai nạn. Kiểm tra tình trạng sức khỏe của những người trên bè, thực hiện sơ cứu nếu cần thiết. Cố gắng thu gom mọi dụng cụ nổi, bảo đảm các đồ vật có trên bè của bạn không có cạnh sắc nhọn có thể làm thủng bè.

Trước khi đi biển người dân cần sự chuẩn bị nhiều thứ Ảnh: Phạm Hữu

Nếu có nhiều bè thì cố gắng buộc chúng lại với nhau. Sử dụng tất cả các thiết bị phát tín hiệu sẵn có để báo hiệu và liên lạc với cứu hộ. Kiểm tra độ phồng của bè xem có bị rò rỉ không và thả neo nếu có thể (để bè trôi chậm lại và ở lại vùng xảy ra bão). Quấn dây neo bằng vải (để tránh ma sát) và giữ bè càng khô càng tốt. Hãy bình tĩnh xem xét mọi khía cạnh của hoàn cảnh và xác định xem bạn và những người bạn đồng hành của mình phải làm gì để tồn tại.

Cách sinh tồn chờ cứu hộ

Theo anh Yann Dovergne, chúng ta cần tránh để mất nước khi ở trên biển. Bởi nước là nhu cầu quan trọng nhất với cơ thể. Chỉ với nước, người dân có thể sống được trong mười ngày hoặc hơn. Khi uống nước, hãy làm ẩm môi, lưỡi và cổ họng trước khi nuốt. Lưu ý không uống nước biển (vì độ mặn của nước gây mất nước thêm cho cơ thể), nước tiểu và rượu.

Đồng thời, ngủ và nghỉ ngơi là cách tốt nhất để đối phó với thời kỳ giảm lượng nước và thực phẩm. Cố gắng kiếm ăn ở vùng biển, cá sẽ là nguồn thức ăn chính nhưng hãy cẩn thận, một số loài cá nguy hiểm hoặc có nọc độc. Cụ thể hơn, cẩn thận với những loài cá có răng và gai. Không câu cá khi có cá mập lớn trong khu vực và để ý các đàn cá và cố gắng tiếp cận chúng; dùng ánh sáng về đêm để thu hút cá. Ban ngày bóng râm thu hút một số loài cá, bạn có thể tìm thấy chúng dưới bè của bạn.

Nếu trôi trên mặt nước, bạn nên thả lỏng cơ thể, thư giãn hết mức

Tiếp theo, nên quan sát cẩn thận bất kỳ dấu hiệu nào của đất liền. Có nhiều dấu hiệu để nhận biết như: nước sâu có màu xanh đậm. Màu nhạt hơn biểu thị vùng nước nông, điều này có thể có nghĩa là đất liền ở gần.

Vào ban đêm hoặc trong sương mù, hoặc mưa, bạn có thể phát hiện đất bằng mùi và âm thanh từ rừng ngập mặn và bãi bồi, nghe thấy tiếng sóng, tiếng kêu liên tục của các loài chim biển.

Nhìn chung có nhiều loài chim ở gần đất liền hơn ngoài khơi. Hướng mà các nhóm chim bay vào lúc bình minh và hướng bay của chúng vào lúc hoàng hôn có thể chỉ ra hướng của đất liền (ban ngày, chim tìm kiếm thức ăn nên bay mọi hướng, đó không phải là dấu hiệu cần lưu ý).

Trong những ngày hè cao điểm du lịch, việc trang bị kiến thức và kỹ năng sinh tồn trên biển là điều không thể xem nhẹ. Nhất là khi thiên tai, thời tiết bất thường như bão số 3 Wipha có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mọi sự chủ quan đều có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Hãy luôn theo dõi dự báo thời tiết, lên kế hoạch cẩn trọng và tuân thủ các nguyên tắc an toàn, để mỗi chuyến đi là một hành trình trọn vẹn, không chỉ đáng nhớ mà còn thật sự an toàn.