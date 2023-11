Gặp con sau 45 ngày thất lạc ở Gaza: 'Đã mất hy vọng thấy bé còn sống'

Sau khi sinh bé Anas, bà mẹ Warda Sbeta cứ tưởng mình không còn cơ hội nhìn thấy con.

Chị và chồng điên cuồng kiểm tra danh sách các em bé đang được chăm sóc tại một bệnh viện ở Rafah. Và Anas có trong đó.

Chị Sbeta cho biết: "Ba ngày trước, chúng tôi nghe tin nói rằng họ đang chuyển những đứa trẻ đi. Chúng tôi không có mạng và kết nối rất tệ. Thật khó để liên lạc với mọi người. Mọi người ở trường học nói với chúng tôi rằng bọn trẻ đã được chuyển đi. Tôi đã cùng chồng đi tìm em bé ở các bệnh viện ở miền nam và khi chúng tôi đến bệnh viện Nassau, họ nói với chúng tôi rằng con tôi đang ở bệnh viện Emirati ở đây".

Chị Sbeta đoàn tụ với con trai ở bệnh viện Emirati REUTERS

Sau 45 ngày, gia đình may mắn đã được đoàn tụ sau những ngày tìm kiếm.

"Chúng tôi đến bệnh viện Emirati và họ cho chúng tôi biết các bé sinh non đang ở tầng trên. Chúng tôi lên lầu và thấy những đứa trẻ sinh non ở đó. Khi tôi vào trong, tôi nhìn thấy những đứa trẻ sơ sinh bị thương. Tôi đã mất hy vọng có thể nhìn thấy được con mình còn sống. Có những đứa trẻ đầy bụi từ đống đổ nát của bệnh viện. Sau đó chồng tôi đã nói chuyện với trưởng khoa và xem hồ sơ có tên con tôi trên đó. Lúc đó tôi mới thấy tôi sống lại lần nữa, tạ ơn Chúa vì những đứa con tôi vẫn an toàn trong vòng tay chúng tôi", chị Sbeta kể lại.

Chị Sbeta (32 tuổi) có 7 đứa con lớn hơn và gia đình chị có nhà ở thành phố Gaza. Sau xung đột, chị đang lánh nạn ở một trường học tại Khan Younis miền nam Dải Gaza.

Chị Sbeta được đề nghị lựa chọn sơ tán đến Ai Cập cùng với Anas để cậu bé được chăm sóc thêm, nhưng chị không muốn bỏ lại chồng và những đứa con khác của mình.

Anas là một trong 31 em bé sinh non được giải cứu khỏi Al Shifa.