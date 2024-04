Gặp họa khi dùng máy hút chân không để 'làm to cậu nhỏ'

Anh M. cho biết, anh tự mua máy hút chân không trên mạng để “làm to cậu nhỏ” với giá 1,2 triệu đồng. Sau khi sử dụng vài lần thì thấy dương vật ngày càng bị sưng bầm. Khi quy đầu bị bầm tím, anh mới đi khám.

Ngày 22.4, tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết qua thăm khám, kiểm tra và làm các xét nghiệm thì may mắn anh M. chỉ bị tụ máu vùng quy đầu do hút chân không quá lâu và vỡ tĩnh mạch nông dương vật gây sưng bầm. Anh M. được điều trị và may mắn hồi phục không để lại di chứng.

Bác sĩ Duy thăm khám cho một bệnh nhân L.A

Tương tự, anh T.T.H (26 tuổi, ở TP.HCM) cũng lên mạng xã hội tìm hiểu phương pháp để cải thiện chuyện cương của cậu nhỏ. Anh được giới thiệu dụng cụ hút chân không chữa rối loạn cương hiệu quả với giá gần 2 triệu đồng. Anh đã mua về dùng thử. Trong quá trình sử dụng, anh cảm giác thấy đau, trầy xước dương vật. Sau đó, tình trạng cương càng ngày tồi tệ hơn chứ không như lời quảng cáo.

Bác sĩ Anh Duy thăm khám và đánh giá là dương vật của anh H. chỉ bị xây xát bên ngoài do áp lực hút của máy và chưa sử dụng đúng cách dây thun của máy. Đồng thời, bác sĩ cũng tầm soát nguyên nhân rối loạn cương của anh H. nhằm điều trị tốt hơn.

Máy hút không làm tăng kích thước cậu nhỏ

Bác sĩ Anh Duy cho biết, máy hút chân không (vacuum device) không có tác dụng để làm tăng kích thước cậu nhỏ. Các máy hút này chỉ được chỉ định sử dụng trong trường hợp điều trị rối loạn cương mức độ nặng, khi không đáp ứng với dùng thuốc điều trị. Đồng thời, dụng cụ phải được bác sĩ chuyên nam khoa hướng dẫn sử dụng một cách chi tiết nhằm tránh những hậu quả không mong muốn có thể xảy ra.

"Do đó, nam giới không tự ý mua và sử dụng khi chưa có khuyến cáo từ bác sĩ chuyên khoa. Một khi Nam giới cảm giác tự ti về cậu nhỏ hoặc gặp phải tình trạng 'trên bảo dưới không nghe' thì tốt nhất nên đến cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa nam khoa để được tư vấn, thăm khám và điều trị", bác sĩ Duy khuyến cáo.